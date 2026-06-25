El problema de la salida de Guillermo de Amores frena a Millonarios: no tiene cupo para extranjeros

Guillermo de Amores lleva un año en Millonarios, pero nunca figuró bajo los tres palos del equipo - crédito Luis ROBAYO / AFP

El problema de Millonarios con Guillermo de Amores se mantiene en plena pretemporada y complica la reestructuración del plantel, pues la salida del arquero uruguayo no se destrabó y el club sigue sin liberar un cupo de extranjero para buscar otro guardameta.

El uruguayo no aceptaría la rescisión de su contrato y exigiría su cumplimiento hasta 2027. Esa situación afecta el plan de Millonarios para incorporar un nuevo arquero, una posición que figura entre las prioridades de la directiva.

La dificultad para cerrar la salida del uruguayo surgió después del inicio oficial de la pretemporada. Primero se habló de una salida anticipada de De Amores, pero esa posibilidad no avanzó.

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En ese contexto, la continuidad del guardameta se convirtió en un obstáculo para la reorganización que encabezan Fabián Bustos y Ariel Michaloutsos, que trabajan para contratar dos nuevos porteros porque, unas semanas atrás, se confirmó la desvinculación de Diego Novoa.

De Amores no quiere arreglar con Millonarios

El club ya comunicó las bajas de Álex Castro, Jorge Cabezas Hurtado, Nicolás Giraldo y Diego Novoa. En ese grupo también se esperaba la salida de Guillermo De Amores, pero su situación sigue sin resolverse por tener contrato vigente, hasta julio de 2027.

El uruguayo era una de las salidas más esperadas por sus lesiones y sus escasas participaciones, tampoco cumplió con las expectativas del cuerpo técnico y la afición le cobra muchos errores, uno de ellos en la anotación de Alianza en la última fecha de la Liga BetPlay, pues significó la eliminación.

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César Augusto Londoño, en su cuenta en la red social X, afirmó que el portero “exige el cumplimiento de su contrato, que va hasta 2027”, sin dar una cifra exacta para la rescisión del vínculo, pero sería alta porque contaba con un salario elevado.

Guillermo de Amores no querría salir de Millonarios gratis ni por una cifra menor a lo que exige en su contrato - crédito @cesaralo/X

Cómo afecta el conflicto a la búsqueda de un nuevo arquero

La traba contractual incide en la planificación deportiva, pues Millonarios necesita liberar un cupo de extranjero para fichar un arquero de nivel internacional, una opción que queda condicionada mientras Guillermo De Amores siga vinculado al plantel.

Actualmente, los cuatro lugares para foráneos están en manos del uruguayo, el defensor Edgar Elizalde, que termina contrato en diciembre de 2026, el volante chileno Rodrigo Ureña y el delantero argentino Rodrigo Contreras, la figura y goleador del primer semestre.

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Rodrigo Contreras, de Millonarios, celebra un gol este jueves en el partido de la Copa Sudamericana ante Boston River en el estadio Estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Gastón Britos

Javier Burrai aparece como opción para el arco azul

Esa necesidad de reforzar el arco es prioridad de Millonarios y la intención es incorporar lo más pronto posible, ya que arrancó la pretemporada y a mediados de julio son los amistosos contra Colo Colo de Chile y Universitario de Perú en Lima.

Entre los nombres en evaluación figura Javier Burrai, según el periodista Mariano Olsen, de Win Sports, que publicó en X que “está en el radar de Millonarios”, pero tiene contrato con Sarmiento de Argentina hasta diciembre de 2026, así que debe negociar su salida.

Javier Burrai, nueva alternativa en el mercado de fichajes en Millonarios para la Liga BetPlay - crédito @olsendeportes/X

Es un arquero con trayectoria en Argentina, Ecuador y Suiza. También indicó que integró dos convocatorias de la selección de Ecuador en el proceso hacia el Mundial 2026, aunque no sumó minutos, lo que demuestra su experiencia bajo los tres palos y es conocido por el técnico Fabián Bustos.

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Otra opción bajo los tres palos es Joan Parra, que pertenece a Once Caldas y el club no lo dejaría salir tan fácilmente, pues fue figura en la Liga BetPlay, sentó al veterano James Aguirre y mejoró mucho su rendimiento.

Por ahora, la intención de reforzar el arco sigue atada a la situación de Guillermo de Amores. Mientras ese vínculo continúe, el cupo de extranjero que el club busca liberar para contratar otro guardameta seguirá ocupado.