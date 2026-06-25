Abelardo de la Espriella dijo que celebró con Keiko Fujimori y habló con la presidenta de Costa Rica sobre seguridad y narcotráfico: “¡Somos presidentes!”

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press

El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella aseguró que, tras las últimas elecciones en la región, él y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, compartieron la celebración de haber ganado en las urnas y resumió el intercambio con una frase: “¡Somos presidentes!”, según un comunicado de prensa fechado el 24 de junio de 2026.

En el mismo texto, De la Espriella informó que conversó también con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con la que dijo haber definido una agenda para “fortalecer la cooperación bilateral” en seguridad, comercio y lucha contra el narcotráfico.

Sobre el diálogo con Fujimori, el abogado colombiano indicó que la dirigente peruana le transmitió una valoración sobre el funcionamiento institucional de su país y un acercamiento personal: “Envidiaba el sistema del país” y afirmó que, con su elección, contaría con “un gran amigo en Colombia”.

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El presidente electo de Colombia Abelardo de La Espriella aseguró que, tras las últimas elecciones en la región, él y la presidenta electa de Perú Keiko Fujimori compartieron la celebración de haber ganado las urnas - crédito @defensoresco/X

La conversación entre De La Espriella y Fernández quedó consignada en otro comunicado de prensa, igualmente fechado el 24 de junio de 2026, en el que se detalló que ambos coincidieron en que, “como los nuevos del vecindario”, compartirán tiempo de gobierno y se enfocarán en combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

En ese mismo intercambio, el presidente electo incluyó una valoración sobre la mandataria costarricense y la describió como “la presidenta más comprometida de la región” por expresar “posturas valientes que ningún mandatario anterior había expresado”.

De la Espriella también mencionó un vínculo familiar al referirse al “legado” de su pariente, el expresidente costarricense dr. Abel Pacheco de la Espriella, con el objetivo de “estrechar el compromiso de ser naciones más cercanas”.

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De La Espriella informó que conversó también con la presidenta de Costa Rica Laura Fernández, con la que dijo haber definido una agenda para “fortalecer la cooperación bilateral” - crédito @defensoresco/X

Desde El Salvador recibió apoyo tras ganar las elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella recibió el respaldo del Gobierno de El Salvador apenas unos días después de conocerse el resultado electoral. Este gesto marcó el primer capítulo de su agenda internacional tras haber obtenido la victoria, dando señales claras sobre los vínculos regionales que buscará fortalecer.

El mensaje oficial llegó a través de la cuenta institucional de El Salvador en la red social X, en representación de Nayib Bukele. Las autoridades salvadoreñas afirmaron: “El Gobierno de El Salvador felicita a @ABDELAESPRIELLA por ser electo como Presidente de la República de Colombia. Deseamos éxitos en esta nueva etapa y reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones”.

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La jornada electoral colombiana, que culminó con el 99,99% de las mesas informadas, terminó con 12.959.542 votos a favor de De la Espriella, que superó por 250.830 sufragios a Iván Cepeda. El resultado ajustado mantuvo la atención de todo el continente hasta el último reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El Gobierno de El Salvador envió un mensaje institucional en el que felicitó al nuevo presidente y Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En respuesta al gesto diplomático, el mandatario electo publicó su agradecimiento en la misma plataforma: “Agradezco al Gobierno de El Salvador por sus felicitaciones y por sus buenos deseos para Colombia. Seguiremos fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones, trabajando de la mano por una región más segura, más próspera y más libre”.

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Las primeras reacciones internacionales tras la victoria del togado y empresario, provinieron en su mayoría de líderes y gobiernos identificados con la derecha y la extrema derecha. Entre quienes celebraron el cambio de mando en Colombia estuvieronel expresidente estadounidense Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei, ambos con mensajes públicos que respaldaron el triunfo del abogado conocido como el “Tigre”.

El intercambio diplomático entre Colombia y El Salvador se utiliza como señal del tipo de relaciones exteriores que buscará el nuevo gobierno. La prioridad, según las palabras del propio De la Espriella, será fortalecer alianzas con países que comparten enfoques similares frente a la seguridad y la promoción de la libertad económica.

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