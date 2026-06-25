Colombia

Abelardo de la Espriella dijo que celebró con Keiko Fujimori y habló con la presidenta de Costa Rica sobre seguridad y narcotráfico: “¡Somos presidentes!”

El abogado informó sobre una conversación con Laura Fernández, presidenta de Costa Rica y la presidenta electa de Perú Keiko Fujimori, en la que ambos se plantea defini una agenda para fortalecer la cooperación bilateral

Guardar
Google icon
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press

El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella aseguró que, tras las últimas elecciones en la región, él y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, compartieron la celebración de haber ganado en las urnas y resumió el intercambio con una frase: “¡Somos presidentes!”, según un comunicado de prensa fechado el 24 de junio de 2026.

En el mismo texto, De la Espriella informó que conversó también con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con la que dijo haber definido una agenda para “fortalecer la cooperación bilateral” en seguridad, comercio y lucha contra el narcotráfico.

Sobre el diálogo con Fujimori, el abogado colombiano indicó que la dirigente peruana le transmitió una valoración sobre el funcionamiento institucional de su país y un acercamiento personal: “Envidiaba el sistema del país” y afirmó que, con su elección, contaría con “un gran amigo en Colombia”.

PUBLICIDAD

El presidente electo de Colombia Abelardo de La Espriella aseguró que, tras las últimas elecciones en la región, él y la presidenta electa de Perú Keiko Fujimori compartieron la celebración de haber ganado las urnas - crédito @defensoresco/X
El presidente electo de Colombia Abelardo de La Espriella aseguró que, tras las últimas elecciones en la región, él y la presidenta electa de Perú Keiko Fujimori compartieron la celebración de haber ganado las urnas - crédito @defensoresco/X

La conversación entre De La Espriella y Fernández quedó consignada en otro comunicado de prensa, igualmente fechado el 24 de junio de 2026, en el que se detalló que ambos coincidieron en que, “como los nuevos del vecindario”, compartirán tiempo de gobierno y se enfocarán en combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

En ese mismo intercambio, el presidente electo incluyó una valoración sobre la mandataria costarricense y la describió como “la presidenta más comprometida de la región” por expresar “posturas valientes que ningún mandatario anterior había expresado”.

De la Espriella también mencionó un vínculo familiar al referirse al “legado” de su pariente, el expresidente costarricense dr. Abel Pacheco de la Espriella, con el objetivo de “estrechar el compromiso de ser naciones más cercanas”.

PUBLICIDAD

De La Espriella informó que conversó también con la presidenta de Costa Rica Laura Fernández, con la que dijo haber definido una agenda para “fortalecer la cooperación bilateral” - crédito @defensoresco/X
De La Espriella informó que conversó también con la presidenta de Costa Rica Laura Fernández, con la que dijo haber definido una agenda para “fortalecer la cooperación bilateral” - crédito @defensoresco/X

Desde El Salvador recibió apoyo tras ganar las elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella recibió el respaldo del Gobierno de El Salvador apenas unos días después de conocerse el resultado electoral. Este gesto marcó el primer capítulo de su agenda internacional tras haber obtenido la victoria, dando señales claras sobre los vínculos regionales que buscará fortalecer.

El mensaje oficial llegó a través de la cuenta institucional de El Salvador en la red social X, en representación de Nayib Bukele. Las autoridades salvadoreñas afirmaron: “El Gobierno de El Salvador felicita a @ABDELAESPRIELLA por ser electo como Presidente de la República de Colombia. Deseamos éxitos en esta nueva etapa y reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones”.

La jornada electoral colombiana, que culminó con el 99,99% de las mesas informadas, terminó con 12.959.542 votos a favor de De la Espriella, que superó por 250.830 sufragios a Iván Cepeda. El resultado ajustado mantuvo la atención de todo el continente hasta el último reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El Gobierno de El Salvador envió un mensaje institucional en el que felicitó al nuevo presidente y Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El Gobierno de El Salvador envió un mensaje institucional en el que felicitó al nuevo presidente y Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En respuesta al gesto diplomático, el mandatario electo publicó su agradecimiento en la misma plataforma: “Agradezco al Gobierno de El Salvador por sus felicitaciones y por sus buenos deseos para Colombia. Seguiremos fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones, trabajando de la mano por una región más segura, más próspera y más libre”.

Las primeras reacciones internacionales tras la victoria del togado y empresario, provinieron en su mayoría de líderes y gobiernos identificados con la derecha y la extrema derecha. Entre quienes celebraron el cambio de mando en Colombia estuvieronel expresidente estadounidense Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei, ambos con mensajes públicos que respaldaron el triunfo del abogado conocido como el “Tigre”.

El intercambio diplomático entre Colombia y El Salvador se utiliza como señal del tipo de relaciones exteriores que buscará el nuevo gobierno. La prioridad, según las palabras del propio De la Espriella, será fortalecer alianzas con países que comparten enfoques similares frente a la seguridad y la promoción de la libertad económica.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPresidente electoReforzar relaciones internacionalesElecciones 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de Colombia expresó su solidaridad con Venezuela y dispuso su capacidad de asistencia humanitaria tras devastadores terremotos

A través de un comunicado, la Cancillería indicó que no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos afectados por los movimientos telúricos

Gobierno de Colombia expresó su solidaridad con Venezuela y dispuso su capacidad de asistencia humanitaria tras devastadores terremotos

Aida Quilcué aceptó su derrota tras el CNE confirmar el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo: “Este sueño no termina”

La exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda destacó la fuerza alcanzada por el llamado bloque alternativo, convocó a un encuentro nacional de pueblos y subrayó la importancia de proteger derechos y territorios

Aida Quilcué aceptó su derrota tras el CNE confirmar el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo: “Este sueño no termina”

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 25 de junio

La divisa estadounidense ha registrado una leve caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 25 de junio

Iván Cepeda cuestionó a quienes señalan que hubo “voto fusil” en regiones donde él ganó en la segunda vuelta: “Irresponsables”

El senador del Pacto Histórico sostuvo que en varias regiones del país con presencia de grupos armados se registró una votación favorable hacia Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda cuestionó a quienes señalan que hubo “voto fusil” en regiones donde él ganó en la segunda vuelta: “Irresponsables”

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Jackson Martínez habló en la prensa portuguesa sobre las virtudes del goleador del Al-Nassr y leyenda del Real Madrid, además de analizar las virtudes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

Victoria Justice se sumó a las celebraciones tras la victoria de Colombia sobre la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Las desgarradoras palabras de Jessica de la Peña tras la muerte de su padre: “Te acompañé hasta tu último respiro”

Karina García confirmó que está a la espera de su tercer hijo: así acabó con los rumores junto al padre de su bebé

Misteriosa mujer captada en el partido de Colombia ante República Democrática del Congo se hizo viral: es hija de un excapitán de la Tricolor

Deportes

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Néstor Lorenzo habló sobre lo que espera del Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Será una prueba importante”

Sudáfrica clasificó por primera vez a una segunda fase de un Mundial al vencer a Corea del Sur: gol y resumen del partido

Entrenador de Costa de Marfil aseguró que sus jugadores “son conscientes” de la importancia del partido ante Curazao

El problema de la salida de Guillermo de Amores frena a Millonarios: no tiene cupo para extranjeros