Néstor Lorenzo habló sobre lo que espera del Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Será una prueba importante”

Néstor Lorenzo anticipó que el partido entre Colombia y Portugal tendrá posesión y protagonismo de los dos equipos-crédito Daniel Becerril/REUTERS

La selección Colombia ya pasó la página de la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 al derrotar a RD Congo en Guadalajara, México, y ya piensa en lo que será el duelo ante Portugal, en Miami, Estados Unidos, para definir el liderato del grupo.

Por esta razón, el técnico argentino Néstor Lorenzo habló acerca del duelo ante los lusos el 27 de junio de 2026, a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia), destacando las similitudes que tienen los equipos a nivel de juego, y resaltó a la selección campeona de la UEFA Nations League como candidatos a llevarse el título.

PUBLICIDAD

Néstor Lorenzo consideró que Portugal es un candidato a ganar el Mundial y que será una prueba importante para Colombia-crédito Raquel Cunha/REUTERS

Tras la victoria ante RD Congo, el 23 de junio de 2026, Néstor Lorenzo adelantó que espera un partido de posesión y protagonismo, por el estilo del equipo europeo. “Creo que Portugal es un poco un equipo más parecido a nosotros en el sentido de que sale a ser protagonista, a tener posesión de balón. Es un equipo distinto a estos que hemos enfrentado”, analizó.

Con seis puntos e invicta, la Tricolor llegará al cruce con un objetivo doble: sostener su crecimiento y medir estrategias nuevas, y así se refirió el técnico argentino al duelo que se jugará en Miami: “Ya veremos cómo planteamos el partido, qué estrategia utilizamos, pero va a ser un partido de dos equipos que intentan jugar muy bien al fútbol”, reflexionó.

PUBLICIDAD

El técnico también remarcó la exigencia del rival y anticipó ajustes en el plan de juego respecto de los encuentros anteriores, incluido el triunfo ante Uzbekistán.

“Vamos a enfrentar a un gran equipo, también candidato a ganar el Mundial. Será una prueba muy importante para nosotros”, sentenció.

El concepto de Néstor Lorenzo sobre Cristiano Ronaldo

El técnico Néstor Lorenzo se refirió a lo que significa el delantero portugués Cristiano Ronaldo-crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters

El goleador de la selección de Portugal marcó doblete ante Uzbekistán en Houston, y en referencia a él, Lorenzo lo definió como una amenaza permanente, aunque aclaró que el foco no estará en un solo futbolista, ya que destacó la capacidad del equipo dirigido por Roberto Martínez

“Cristiano es un gran jugador, no se lo puede descuidar porque es de los mejores definidores del mundo”, afirmó, antes de agregar: “Portugal es un equipo completo en todo sentido. No es que haya que marcar solo a Cristiano. Creo que tiene grandes jugadores en todas sus líneas”.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo tras el triunfo ante Uzbekistán: desde su rivalidad con Lionel Messi, hasta el duelo ante Colombia

Cristiano Ronaldo se reportó con doblete ante Uzbekistán en Houston por la segunda fecha del Mundial 2026-crédito Phil Noble/REUTERS

Cristiano Ronaldo celebró la goleada Portugal a Uzbekistán por 5-0 en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026 y, tras el partido del 23 de junio, explicó su respuesta a las críticas con una frase que resumió su idea de permanencia: “Siempre llego. Tarde o temprano estoy allí.”

Con la clasificación en juego y el próximo cruce ante Colombia en el horizonte, el capitán evitó enfocarse en una hipotética final frente a Lionel Messi y dijo:

“No sé qué responder. Es una pregunta que no tiene mucho sentido... Sería genial, pero lo más importante era hoy, ganar, avanzar y estar preparados para lo que viene, para Colombia. Logramos avanzar, ayudé, jugué bien, marqué, el equipo estuvo muy bien y seguimos adelante", respondió.

PUBLICIDAD

El delantero describió el cambio entre un partido y otro a partir del contexto de los días previos:

“Mejoramos. Así es la vida. Hay contratiempos y hay que mejorar. Fue una semana muy dura y difícil”, dijo.

Ronaldo también se detuvo en el clima alrededor del equipo y en el foco que suele caer sobre él y el entrenador:

“La opinión pública fue muy dura conmigo y con el entrenador, pero tengo 23 años de experiencia. Cuando las cosas van bien... cuando van mal, Ronaldo está retirado, es mayor. Siempre es así“, destacó.

Al explicar por qué el marcador se rompió con tanta amplitud, señaló un ajuste colectivo en el campo:

“Pero hoy respondimos, mis compañeros y yo. Estábamos bien posicionados, con la defensa adelantada. Y eso hace que sea muy difícil parar a Portugal.”

Sobre el valor del resultado, remarcó que no lo considera un accidente:

“No es casualidad que marcáramos cinco goles. Es muy difícil marcar cinco goles hoy en día, estoy muy contento”, reflexionó.

Ante la idea de un Mundial poblado de figuras como Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, el portugués se ubicó en ese mismo plano a partir de su método y su continuidad:

PUBLICIDAD

“Se trata de seguir trabajando. Dios ayuda a los que trabajan duro. Mi carrera es así, nada cambia”, dijo.

En la misma línea, insistió en que la presión externa no modifica el rumbo del vestuario:

“No podemos controlar lo que viene de fuera. Sabemos que cuando no ganamos nos atacan, sobre todo a mí, así que sigamos adelante”, finalizó.

Así va el grupo K del Mundial 2026