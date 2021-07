Empresa colombiana de turismo LGBTQ+ gana importante premio internacional

OUT in Colombia gana premio de impacto internacional .REUTERS/Ricardo Rojas

La Fundación IGLTA, encargada de apoyar iniciativas para organizaciones, líderes y comunidades de la industria de los viajes LGBTQ+ alrededor del mundo, otorgó a la compañía OUT in Colombia el Premio Impacto 2021 para honrar el desarrollo del turismo responsable.

De acuerdo con la información de la empresa colombiana, el premio se lanzó este año en asociación con The Tread Right Foundation, una organización sin fines de lucro creada por la familia de marcas de The Travel Corporation. El galardón busca reconocer empresas pequeñas de la International LGBTQ + Travel Association cuyas iniciativas fomenten el turismo sostenible en tres áreas clave: medio ambiente , comunidad y diversidad e inclusión.

“Con todos los desafíos recientes que ha enfrentado nuestra industria, es importante que celebremos el trabajo que están haciendo las empresas turísticas para hacer avanzar al mundo de una mejor manera. Hay tantos miembros de pequeñas empresas de IGLTA que están haciendo un gran trabajo bajo el radar, y con este nuevo premio, que presentaremos anualmente, obtendrán un momento muy merecido en el centro de atención. Estamos encantados de reconocer a OUT in Colombia este año por sus esfuerzos”, manifestó para OUT in Colombia, la presidenta de la junta directiva de IGLTA, Theresa Belpulsi.

Sobre OUT in Colombia

Según la compañía, su fundación se concretó con el objetivo de derribar barreras e informar a los viajeros sobre las increíbles culturas y comunidades de Colombia.

“Hemos implementado un conjunto de principios básicos para crear una experiencia turística diversa, sostenible, inclusiva y, por supuesto, entretenida en Colombia. Es parte de lo que llamamos la nueva definición de todo incluido”, indicó la empresa y al mismo tiempo señaló que parte de su oferta es diseñar paquetes turísticos en torno a una combinación de cultura, naturaleza, vida nocturna y entretenimiento, y comunidad, “pero siempre personalizables”.

Este concepto empresarial lo han venido desarrollando en torno a tres ejes fundamentales:

-Conciencia del medio ambiente: a través del ecoturismo, la compañía busca enseñar a los turistas sobre “la increíble biodiversidad de Colombia y crear conciencia sobre cómo los desafíos locales y globales como el cambio climático ponen en peligro las maravillas naturales del país”.

-Apoyar el espíritu empresarial y las economías locales: bajo este pilar OUT in Colombia trabaja con empresarios locales LGBTIQ para ayudar a desarrollar productos turísticos que se conviertan en parte de sus paquetes y con los que a su vez, se contribuya a la creación de oportunidades para participar en la creciente industria turística del país.

-Alianzas: mediante las cuales se busca promover el turismo comunitario sostenible en Colombia, particularmente con los actores del turismo nacional, como ProColombia ; CCLGBTCO (Cámara de Comercio LGBT de Colombia); la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Medellín; la Oficina de Turismo de Barranquilla, entre otros.

-Devolver: OUT in Colombia se ha comprometido a contribuir con el 5 % de cada dólar pagado por un paquete turístico a la organización benéfica Cocora Alliance para apoyar iniciativas comunitarias en los destinos que visitan los turistas.

-Proveedores diversos y sostenibles: la organización está construyendo una red de proveedores LGBT amigables y con mentalidad sostenible (hoteles, proveedores de transporte, operadores turísticos, etc.).

“Para iniciar la conversación, invitamos a todos nuestros socios proveedores a completar una encuesta que indique su nivel de compromiso con la implementación de prácticas de turismo sostenible e inclusivo. Esto nos ha ayudado a priorizar el trabajo con aquellos proveedores que ya están teniendo un impacto positivo y también a ayudar a educar a otros proveedores sobre la importancia de hacerlo”, detalló la empresa turística.

El premio les será entregado oficialmente en una ceremonia que se llevará a cabo en Atlanta (Estados Unidos) el 11 de septiembre de este año, durante la Convención Global Anual de IGLTA, el principal evento educativo y de networking para el turismo LGBTQ +, que además incluye US $ 5,000 en beneficios y apoyo de marketing para los ganadores.

