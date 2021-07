Emiliano Martínez se disculpó con Yerry Mina después de su polémico encuentro en los penales de la Copa América

Este domingo 18 de junio, se conoció la entrevista que el arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, concedió al diario deportivo Olé, donde aclaró que no quiso causar una molestia a los jugadores colombianos cuando los enfrentó en los penales del partido que le daría a la albiceleste el cupo a la final de la Copa América.

Cabe recordar que el episodio fue fuertemente criticado por la comunidad futbolera en todo Latinoamérica, ya que cuando Yerry Mina se disponía a realizar su tiro —el tercero para Colombia—, Martínez empezó a intimidarlo de manera verbal, entendiendo también que Davinson Sánchez venía de fallar su cobro y que, por lo tanto, el defensor colombiano estaría tensionado.

Al momento de alistarse para cobrar, ‘Dibu’, como es conocido popularmente, le dijo a Mina: “Estás nervioso, eh. Estás nervioso. Mirá que está un poco adelante la pelota. Dejá de hacerte el boludo. Ya te conozco a vos. Te gusta ser farandulero. Mirá que te lo tapo. Mirá que te como, hermano. Mirá que te como”. Y sus palabras surtieron efecto, ya que terminó atajando el penal, que fue lanzado a media altura al palo de su mano izquierda.

Luego de tapar el penal de Yerry, el guardameta ‘Albiceleste’ realizó un gesto obsceno mirando hacia la tribuna, donde se encontraban el cuerpo técnico de la ‘Tricolor’ y algunos jugadores más. Ello levantó críticas en las redes sociales, a favor y en contra, por parte de varios usuarios: algunos consideraron que dichos gestos son antideportivos y que, por lo tanto, deberían ser sancionados; mientras que otros tantos manifestaron que esas reacciones hacen parte de la adrenalina del momento y del juego.

Lo cierto es que una semana después del polémico episodio, ‘Dibu’ contó en el diario argentino que le escribió a Mina después de ver los memes y que le pidió perdón al colombiano:

De igual forma, manifestó que ya habían tenido otra conversación por el estilo por hechos que sucedieron en los partidos de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, cuando tuvieron otro encuentro cercano en el terreno de juego.

“Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien del golpe en la cabeza. Quedó todo muy bien. Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo: discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Disculpá si te molesté. Él me contestó todo muy profesional”, indicó.

Asimismo, aclaró que el gesto se trató de una estrategia que utilizó para sacar provecho del nerviosismo que vio en los jugadores colombianos.

“A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el faranduleo... Bueno, a ver qué tanto te gusta. Nada más que por eso. El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal”, concluyó.