Así fue el accidente en el que murió Julián Gómez, el niño fanático de Egan Bernal

Julián Esteban Gómez, un niño que se formaba para ser ciclista profesional, fue reconocido en todo el país después de que se le viera conmovido y llorando durante la celebración del triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia 2019.

El menor, que admiraba al ciclista y aseguró en ese entonces que quería llegar a ser como él, falleció este domingo luego de ser arrollado por una tractomula mientras entrenaba con su abuelo en el kilómetro 17+700, sector de Manas, Cundinamarca.

Ante el desafortunado desenlace, Guillermo Torres, abuelo del menor, contó en Blu Radio cómo fueron los minutos antes de que Julián fuera alcanzado por el camión que acabó con su corta vida.

“Íbamos por la berma de la carretera, un tipo de un camión iba pite y pite y nosotros íbamos por ahí. De un momento a otro con la velocidad que llevaba las ruedas lo absorbieron. Yo iba en la parte de atrás porque a ellos les rinde más, pero el tipo empezó a pelear y a pitar desde atrás, eso fue en la carretera para salir a Tabio”, detalló el hombre que acompañaba a Julián, y que además vivía con él.

Durante la entrevista con el medio, Guillermo recordó la última conversación que tuvo con el gran seguidor de Egan Bernal, quien se preparaba para algún día llegar a competir y representar al país.

“Le dije: ‘papá, vamos a dar una vueltica, camine vamos’ y nos fuimos con otro amigo. Estoy destrozado. Era mi niño, mi vida entera”, expresó Torres.

Por su parte, una tía del menor identificada como Andrea Torres insistió en que el ciclismo era lo más preciado en su vida y que trabajaba día a día por convertirse en un grande de ese deporte.

“Él dormía y se despertaba pensando en el ciclismo, era su todo. Todos los días entrenaba y esa era su pasión. Nosotros lo veíamos en Europa corriendo, esa era la proyección para con él”, sostuvo Andrea.

Cabe mencionar que el pequeño hacía parte del equipo de ciclismo del municipio de Zipaquirá, dirigido por el exdeportista y entrenador Fabio Rodríguez, quien lamentó el hecho ocurrido en la mañana de este domingo.

“Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián”, expresó el formador de talentos, quien también entrenó al actual campeón del Giro de Italia.

Además, en diálogo con el medio deportivo Marca, manifestó que “Él estaba muy contento porque antier hicimos una cronoescalada, previa a una competencia que teníamos, e hizo un buen tiempo (…) Ayer fuimos al Neusa. Por lo general, yo le ganaba porque él subía a rueda mía. Pues ayer me ganó y estaba inclusive saboteándome”.

Periodistas deportivos y otros ciclistas profesionales han lamentado la partida temprana del menor, pues varios de ellos lo buscaron para conocer su historia, al hacerse viral por su interés en el deporte pedal.

