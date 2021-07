“No pude cerrar Cali porque Jorge Iván Ospina no me deja”: se filtra audio de la gobernadora del Valle

Clara Luz Roldán gobernadora del Valle del Cauca.

Este sábado se filtró un audio de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, donde señalaba que le había tocado cerrar todo el departamento para evitar que a la capital llegaran diferentes caravanas, para prevenir la alteración del orden público, la exacerbación del covid-19 y otras afectaciones pues el alcalde Jorge Iván Ospina no había permitido cerrar las entradas y salidas de Cali.

“No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja. Me toca cerrar es el departamento (...) Jorge Iván me dijo que no me lo permitía y que si yo sacaba decreto cerrando Cali me lo desautorizaba”, se escucha a la gobernadora en el audio que circula en redes sociales.

En el audio, Roldán explicó que los vehículos que ingresaron a Cali transportaban indígenas de municipios que se encuentran al interior del departamento, como Candelaria, Jamundí, Bolívar, Florida, Buenaventura, entre otros y que finalmente no pudo bloquear el ingreso a la ciudad.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Revista Semana, el audio sí es de la mandataria, pero desconocen el motivo por el que se filtró y el destinatario, debido a que esto hacía parte de un conversación en privado que sostuvo la gobernadora.

Este 17 de julio quedó registrado que las caravanas lograron entrar a la capital y que su destino era la Universidad del Valle, donde se tenía planeado adelantar el evento que denominaron la Asamblea Nacional Popular y que fue instalado en la noche. La idea es que tras esta reunión se definan los nuevos lineamientos que tomarán las protestas en el país dentro del paro nacional, que para ellos aún continúa, pese a que las movilizaciones han cesado en buena parte del país.

Sin embargo, en el transcurso algunas personas en diferentes vías del departamento denunciaron que fueron retenidas y acosadas por la fuerza pública, con el fin de impedirles el tránsito hacia Cali.

Uno de los denunciantes fue el congresista Wilson Arias, quien a través de su cuenta de Twitter publicó: “Delegaciones asistentes a la Asamblea nacional popular son interceptadas en su ingreso a Cali por el Esmad” y agregó: “Solicito a @AlcaldiaDeCali y @MinInterior permitir el paso de esas delegaciones y garantizar sus derechos humanos y ciudadanos, y la realización de la Asamblea”.

Cabe mencionar que desde el viernes fue decretado el cierre del departamento por la gobernadora ante los anuncios de una nueva jornada de manifestaciones programadas para el próximo 20 de julio. La medida está vigente desde las 00:00 horas del pasado viernes 16 de julio y va hasta el jueves 22 de julio a las 11:59 p. m., así como contempla 22 excepciones.

“Son medidas responsables que tomamos desde la Gobernación del Valle del Cauca porque, al igual que tenemos que respetar a quienes vayan a hacer una protesta social, una protesta pacífica, también tenemos que responder al clamor de muchos vallecaucanos que están esperando que el 20 de julio sea un día tranquilo, donde los manifestantes hagan su protesta dentro del marco de la ley”, puntualizó la gobernadora Clara Luz Roldán cuando anunció el decreto.

Roldán también afirmó que en ningún momento las medidas transitorias afectan la reactivación económica en la que avanza el departamento y menos el turismo. “No estamos en ningún momento cerrando el turismo, quien tenga reservaciones, quien tenga vuelos o paquetes dentro del departamento tendrá movilidad total (...)”, concluyó la funcionaria.





