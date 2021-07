Nairo Quintana respondió a las críticas por el desempeño de los colombianos en el Tour de Francia

Nairo Quintana, ciclista colombiano. REUTERS/Stephane Mahe

En el actual Tour de Francia se dice que no le ha ido muy bien a los ciclistas colombianos, dado que se han tenido que enfrentar a caídas y duras exigencias para llegar al podio, sin embargo, la fe sigue puesta en ellos y uno de los máximos exponentes de ese deporte en el país, Nairo Quintana, salió en defensa de los competidores nacionales y dejó en claro qué opina del rendimiento de él y sus colegas compatriotas que hoy se disputan el título.

En diálogo con DirecTV Sports, el pedalista colombiano dio su punto de vista tras la victoria de Matej Mohoric, campeón de ruta de Eslovenia en la etapa 10 del Tour de Francia. El ciclista del Bahrein Victorius buscó irse en solitario a 199 kilómetros de meta tras una numerosa caída en el pelotón. Algunos ciclistas lograron juntarse a él y finalmente un grupo de seis competidores armaron la fuga.

Sobre el tema, Quintana se defendió y dijo: “No pude lograr nuestro objetivo de las pepas, sin embargo, traté de sumar puntos para la clasificación del mejor escalador de este Tour de Francia cada vez que se presentaron las oportunidades”, comentó al medio.

Además, el colombiano, oriundo de Tunja, Boyacá, reconoció que para haber alcanzo los objetivos tuvo que haber sido más fuerte que quien liderando la carrera y que en estos momentos va en camino de ganar su segundo Tour.

“Mi potencial no apareció, no se reveló lo suficiente contra un corredor como Pogacar quien por dos días entró en la lucha por este trofeo (montaña). Traté de hacer las escapadas en estas dos últimas etapas de los Pirineos, pero cada vez los grupos a los que pertenecía nunca podían tomarse el tiempo suficiente. Siempre había equipos que iban detrás de nosotros. Este es el juego de las carreras”, dijo el deportista a DirecTV Sports.

Además, se refirió a los logros pasados que tanto él como Rigoberto Urán y Esteban Chávez lograron para el deporte criollo: “En algún año hicimos para Colombia seis podios en las tres grandes; Esteban (Chaves) dos, Rigo (Urán) dos y yo hice dos. La gente creía que era fácil y ahora si no es ganar, no es bueno. Pero los tiempos van pasando, unos se hacen viejos, otros van viniendo. Finalmente, nada es fácil”, indicó el boyacense.

Además, hizo una reflexión sobre su equipo y dijo que, pese a las vicisitudes, continuará luchando en otras temporadas. “Hay equipos que van mejorando y creciendo. Lamentablemente no he tenido el equipo fuerte como esperaba y tenemos que seguir pasando de esa manera. Hay que decirle a la gente que no es fácil, pero se mantienen las ganas de seguir luchando varios años”, agregó.

Cabe recordar que los colombianos en carrera no se vieron afectados por la caída y llegaron junto con el pelotón de favoritos a 20 minutos y 50 segundos del ganador. El mejor ciclista nacional de la carrera sigue siendo Rigoberto Urán en la décima casilla a 16 minutos y 25 segundos de Tadej Pogacar, líder de la general.

La nota amarga de la etapa 19 del Tour de Francia pasó por el abandono de la carrera de Miguel Ángel López. El ciclista del Movistar Team informó a través de redes sociales que en conjunto con el equipo decidió retirarse para recuperarse de la mejor manera e iniciar a preparar la Vuelta a España, donde él será líder de escuadra.

La etapa 20 del Tour de Francia será el sábado 17 de julio entre Libourne y Saint - Émilion. Será una contrarreloj individual plana de 31 kilómetros de distancia.

