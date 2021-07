“Llegué decepcionado, triste, pensando juepu... ¿por qué me pasa eso?”: Rigoberto Urán

Lamentables noticias para el pedalista antioqueño Rigoberto Urán en el Tour de Francia 2021. Tras la finalización de la etapa 19 entre Mourenx y Libourne este viernes 16 de julio, el escalador y contrarrelojista del equipo EF Education-NIPPO bajó a la décima posición de la clasificación general de la carrera que lidera el esloveno Tadej Pogačar.

Este golpe anímico de no poder ocupar un lugar en el podio de la competencia dejó a Urán a 16 minutos y 25 segundos del líder y vigente defensor del título, considerando que en el arranque de esta edición del tour, el colombiano fue el mejor representante nacional y anduvo en la pugna por el liderato contra Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Richard Carapaz.

Perder todo ese tiempo lo dejó bastante preocupado por su rendimiento, pues solo queda la esperanza de seguir intentándolo el año que viene. En la etapa del jueves 15 de julio, la del ascenso al Tourmalet entre Pau y Luz-Ardiden, ‘RIgo’ concedió más tiempo y quedó definitivamente descolgado del podio de la clasificación general.

En declaraciones a la prensa posteriores a la última etapa corrida antes de la contrarreloj, el oriundo de Urrao, Antioquia, expresó su malestar y tuvo un bajón anímico por haber perdido el control del tiempo que había ganado desde el inicio de la competición.

Esto dijo Rigoberto tras llegar al municipio de Libourne con el pelotón a 20 minutos y 50 segundos del ganador Matej Mohoric.

Estoy muy triste porque casi no llego a meta, estaba reventado. Me encontraba bien y me veía en el podio, pero tuve un día malo y se perdieron todas las posibilidades. Llegué decepcionado, triste, pensando ¿juepu... por qué me pasa eso? ¿Por qué no tenía fuerzas?