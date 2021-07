“Sin un equipo potente es difícil estar ahí. Voy a volver y prepararme para el año que viene”: Nairo Quintana

Nairo Quintana prometió que regresará mejorado para el Tour de Francia 2022 y fue consciente de la dificultad de la actual edición de la carrera ciclística francesa.

El pedalista boyacense reconoció que en el Arkéa Samsic no ha podido cumplir sus objetivos en el tour del presente año, pues los imprevistos de las caídas que lo privaron de tener a muchos de sus compañeros, estropearon una presentación que prometía para más.

En entrevista concedida a la prensa deportiva europea faltando pocas fechas para finalizar el tour, confirmó que en 2022 volverá a medirse por el sueño para quedarse con la camiseta amarilla:

Tras quedarse sin la camiseta de escalador de la montaña y no poder hacerse a una etapa al finalizar, Quintana se mostró triste porque su equipo haya perdido a cinco hombres por caídas imprevistas:

Eso te limita estratégicamente para hacer cosas. Yo venía arrastrando las lesiones del año pasado, no estaba en muy buenas condiciones, pero estoy luchando. Sin un equipo potente como tienen otros es difícil estar ahí. Voy a volver al Tour de Francia con Arkea el año que viene, espero prepararme bien y estar aquí de nuevo

También puso en conocimiento de sus seguidores y los fanáticos del ciclismo en general que están condicionando un buen desempeño a conseguir el título, pues si no logran ganar la carrera, ya no hay cosas buenas por destacar. Esto le reveló al programa De Ciclismo se Habla Así de DirecTv Sports Colombia:

Tras los buenos resultados alcanzados años atrás, la gente creyó que era fácil y en este momento, si no es ganar no es bueno. Algún año hicimos para Colombia seis podios en las tres grandes: Esteban (Chaves) hizo dos, ‘Rigo’ hizo dos, yo hice dos, entonces la gente creía que era fácil; ya ahora sino es ganar pues no es bueno