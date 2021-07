Ella es Carolina Amaya, la abogada bilingüe con formación en derechos humanos que hace parte del Esmad y que sueña con llegar a la ONU

Una de las instituciones que ha estado en la vista pública desde que inició el paro nacional ha sido la Policía debido a los diferente señalamientos que se han hecho de problemas de intervención en la protesta y algunos casos de abuso de la fuerza, principalmente, por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Curiosamente, entre estos agentes está Carolina Amaya, una abogada de 32 años que integra desde hace 10 años el equipo de la Policía y desde hace casi dos está al frente de los disturbios y protestas que se dieron por más de dos meses en Cali, donde reside. “Nos tocó atender el personal, llevar municiones. Estuve muy sorprendida porque la ciudad nunca había vivido algo así”, indicó en diálogo con Infobae Colombia.

Carolina, además de su pregrado como abogada en el área de conciliación, es magister en Derechos Humanos y cultura de paz de la Universidad Javeriana de Cali. “Yo quería estudiar filosofía y eso me abrió el espectro y me llevó más hacia la historia, los aprendizajes, la mediación, para entender cómo se enfrenta un conflicto, cómo se llega a dirimir el mismo”, contó. Además de todo esto, tiene tres diplomados en la Universidad de la Paz en Costa Rica.

En su trayectoria, pasó por la Casa de Justicia de Siloé, donde estuvo por dos años colaborando en procesos judiciales con los jóvenes, justo en la zona donde se dieron los principales encuentros entre el Esmad, su institución, y los manifestantes. Amaya explicó que su paso por ahí la impulsó aun más a llegar a la Policía, idea que tenía desde niña debido a que su mamá fue inspectora, según Carolina, es una clara muestra de que “el ejemplo arrastra”.

A su llegada a la Policía y posteriormente al Escuadrón, le ofrecieron un reto muy importante: ser la asesora jurídica de Seguridad y Convivencia del Esmad a nivel nacional, cargo que desempeño desde Bogotá. Pero ahora se vinculó directamente como agente, en la calle, aunque no ha dejado al lado su trabajo como abogada; todavía responde y radica tutelas, derechos de petición y cualquier acto jurídico que la solicite.

También se refirió a su relación con el Ministerio de Defensa. Al ser de Cali, afirma, tuvo más conexión con el exministro, Carlos Holmes Trujillo que falleció hace unos meses, sin embargo dice que Diego Molano, el actual jefe de cartera, aunque es un hombre un poco más serio, es de respetar y de admirar.

Las protestas, el abuso policial y su postura

Son innegables los hechos que marcaron a la institución y que le han ganado de un tiempo hacia acá señalamiento por el abuso de fuerza. Frente a esto Carolina explica que no cree que estén muy lejos de poder llegar a un alto estándar de respeto por los DD.HH.

“Lo que pasa es que nada en la vida es perfecto, entonces no es que no se estén haciendo las cosas bien, pero es que a nadie le gusta que lo controlen. Entonces nosotros el ente más visible y presumen que somos los que más reprimimos, pero no, nosotros somos el último recurso. Aquí hay que preguntarse, ¿Cuánto ha escalado la violencia en Colombia para que el Esmad se vuelva algo rutinario?”.