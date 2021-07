“Parecía un partido de barrio”: Jorge Bermúdez sobre la polémica arbitral en el Boca Juniors vs. Atlético Mineiro

Tras la polémica suscitada por la anulación de un gol a Boca Juniors que le hubiera permitido vencer por la mínima diferencia a Atlético Mineiro en La Bombonera por la ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, la mesa de debate del programa ESPN F90 Argentina entrevistó a Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, exfutbolista xeneize y actual miembro del consejo de fútbol del equipo.

En sus declaraciones llamó la atención cómo el exfutbolista colombiano se refirió al partido como un juego poco profesional por ver la cantidad de situaciones controversiales con las decisiones arbitrales, el VAR y la reacción de los jugadores en la cancha tras el empate 0-0.

Confesó que vio el partido desde la grada de la cancha de Boca y se despachó con calificativos como escandaloso juego de barrio al enfrentamiento del torneo continental de clubes más importante en la región:

Me escandalicé en la tribuna al ver lo que pasaba. Dudas, controversias, goles anulados y situaciones con el VAR van a seguir pasando. Pero después de que un gol en el que se pitó mancha, haya que esperar cinco ó siete minutos y ver que la pelota sale de la cancha para que no se reanude es escandaloso. Nuestro club es muy respetuoso con las instituciones. Confiamos en que se va a revertir, pues no va a ser la primera vez seguramente que se hable de una polémica con el VAR. Esto va a seguir pasando