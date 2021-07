Atlético Nacional exige que la Dimayor le respete su derecho al debido proceso y el derecho al trabajo de sus jugadores

Emiliano Gutierrez, presidente de Atlético Nacional y miembro del City Group, se pronunció en rueda de prensa este miércoles 14 de julio para solicitarle a la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) respetar el derecho al debido proceso por la justicia deportiva y ordinaria, mientras que por el lado de los fichajes del club verdolaga exigen sea respetado el derecho al trabajo de los futbolistas.

Esto después de que el fallo del tribunal federal suizo que le impide al club inscribir nuevos jugadores llevara a Atlético Nacional a desembolsarle cinco millones de pesos a Cortuluá por la transferencia irregular de Fernando Uribe. En ese sentido, el futbolista Ruyeri blanco, reciente incorporación proveniente de Unión Magdalena, interpuso una tutela ante la Dimayor y la Federación Colombiana de fútbol, argumentando que se le está vulnerando su derecho al trabajo, por no poder competir con el verde paisa en la próxima campaña.

La decisión que la Dimayor ha tomado en cumplimiento del fallo del tribunal federal suizo no contempla la determinación del TAS de pagarle 150.000 dólares al club vallecaucano. Dimayor ha basado su decisión de no inscribir futbolistas de Nacional contemplando el artículo 32 del Estatuto del Jugador Colombiano, el cual expresa que ante incumplimientos por transferencias, habrá inhabilidad de un año para inscribir nuevas incorporaciones:

Entre tanto, el presidente de Atlético Nacional expuso los argumentos del club en el caso de Fernando Uribe, dos días antes de que comience la Liga BetPlay II 2021, para poder jugar sin que le sean vulnerados los derechos a la empresa y a sus empleados, pues previamente habían hecho una petición para postergar el juego de apertura de la campaña contra Envigado en el estadio Polideportivo Sur este sábado 17 de julio.

Nosotros acatamos la sentencia del TAS y la cumplimos, cosa que no ha sucedido con Cortuluá y que las últimas decisiones de la FCF y Dimayor parecen avalar un camino alternativo… El jugador (Fernando Uribe) nunca llegó a ser vendido por esa suma (10 millones de dólares); sin embargo, Cortuluá va a la FCF y le pide a Nacional que le pague el 50 % de una venta que nunca sucedió, y sorpresivamente la FCF le da la razón

Gutiérrez también citó estatutos de la Fifa para poder sustentar por qué la Dimayor y la FCF se deben regir por las determinaciones del TAS, y no de otras instancias judiciales en tribunales deportivos, salvo que la situación llegue a manos de la justicia ordinaria del país:

El TAS dice que no se puede castigar a Nacional por una venta hipotética… Por eso exigimos que se ejerza el derecho al debido proceso. Si Cortuluá y la FCF deciden que esto se va a resolver mediante la justicia ordinaria, no tenemos problema, vamos a ella. Una justicia que todavía no ha empezado a tratar el caso”.