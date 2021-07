Álvaro Uribe bloqueó al congresista César Pachón por sus constantes críticas hacia él

Expresidente Álvaro Uribe y congresista César Pachón. Fotos: Colprensa y Twitter.

El representante a la Cámara por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), César Pachón, se unió a la larga lista de personajes de la opinión pública colombiana que el expresidente Álvaro Uribe Vélez bloqueó en su cuenta de Twitter.

Así lo hizo saber el congresista mediante varios trinos de su perfil oficial en la red social, en la que posee más de 170 mil seguidores y donde reflejó con varias sátiras al también jefe natural del Centro Democrático su reacción frente a la acción que Uribe tomó en su contra.

“¿Si el ex presidiario te bloquea es que vas por buen camino? “Todos juntos por Colombia” menos los que nos denuncian...”, expresó el representante de oposición al gobierno de Iván Duque.

Pachón compartió varias capturas de pantalla en las que se observa que en el perfil de Álvaro Uribe hay un mensaje que dice: “No puedes seguir a @AlvaroUribeVel ni ver los Tweets porque te ha bloqueado”.

En sus publicaciones, el representante no perdió oportunidad para arremeter contra el exmandatario colombiano y le dejó varios comentarios acompañados de emoticones en los que reflejaba risa, como: “Uno si no es demócrata en la vida política tampoco lo será en redes sociales. No hay nada que hacer... #BloqueadoPorUribe😂”, agregó.

Además, en su pronunciamiento, César Pachón le recordó a Uribe varios de los escándalos que enfrentó cuando gobernó a Colombia entre el 2002 y el 2010 y se burló del ‘uribismo’, el movimiento que reivindica el legado del controversial expresidente.

“Durante su gobierno desplazaron millones de campesinos... Los estafaron con agro ingreso inseguro... Los vistieron de guerrilleros y los fusilaron... Que bloqueen a un Congresista campesino es simplemente coherencia uribista. #ElogioDelDía”, expresó Pachón.

Se presume que Uribe tomó la decisión de bloquear a César Pachón por las agrias críticas que él le hace. Las últimas han sido relacionadas a la nueva reforma tributaria que presentó esta semana el Ministerio de Hacienda y de la que, se conoció, el expresidente Uribe se habría reunido con varios sectores políticos (como Cambio Radical) para consensuar y hacer un texto que no genere controversias, tal y como sucedió con el anterior y que fue tumbado por el paro nacional el pasado 2 de mayo.

Antes de que Uribe bloqueara al congresista, Pachón había dejado duros cuestionamientos al exjefe de Estado como: “Una Reforma Tributaria redactada por Lleras y Uribe ¿Qué puede “malir sal”? Además, le recordó sus pronunciamientos frente al gobierno del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, de cara al show que recorre a la prensa mundial actualmente sobre los mercenarios nacionales que mataron al presidente de Haití, Jovenel Moise.

“Una vez el ex presidente Uribe dijo que le faltó tiempo para invadir Venezuela y sacar a Chavez. No me sorprenden estos 26 colombianos ex militares asesinando un presidente en Haiti”, precisó el representante en su Twitter.

No es la primera vez que el también exsenador Uribe Vélez bloquea a personajes públicos; algunos de los casos más sonados son los de periodistas como Daniel Samper Ospina, Yohir Akerman y congresistas como Gustavo Bolívar y otros individuos que no profesan las ideologías del líder del uribismo.

El Twitter de Álvaro Uribe también fue tendencia hace semanas, en el marco de las protestas sociales, cuando la misma red social decidió eliminar un controvertido trino que el expresidente publicó por violación a sus reglas. “Después de una revisión del Tweet en la cuenta de Álvaro Uribe y tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia, hemos accionado ese Tweet, por violación a las Reglas de Twitter”, sentenció la red social. El polémico comentario (que desató una dura controversia mediática fue:

“Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”, fue lo que escribió el exsenador.

SEGUIR LEYENDO: