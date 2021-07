Las condiciones de Ariel Ávila para ser candidato al Senado

Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. (Colprensa - Mauricio Alvarado)

Hace uno meses atrás el analista político Ariel Ávila contó que estaría considerando seriamente lanzarse como candidato al Senado en las elecciones legislativas de 2022. El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares-, recibió interesantes propuestas con dos movimientos políticos que lo quieren dentro de sus listas, por un lado se encuentra el Partido Verde y por otro la Colombia Humana.

“Tengo propuestas para ir al Senado Por el partido Verde y la Colombia Humana, no voy a descartar en su totalidad la idea pero la decisión la tomaré en septiembre. No lo descarto pero no he dicho que sí todavía, la decisión la debo tomar este año, si no fue ahora, nunca será. Son oportunidades que le llegan a uno en la vida. Es una decisión difícil porque tengo muchos enemigos en política pero sí lo estoy pensando”, dijo el analista a Uniminuto Radio.

Desde ese momento parecía que Ávila estaba inclinándose más por la idea de ser candidato por el Partido Verde, sin embargo, en medio de la coyuntura y por cuestiones políticas el movimiento se encuentra con diferencias al interior que son cada vez más notorias debido a las disputas que se han evidenciado entre Camilo Romero y Angélica Lozano, esto debido a que una parte parece apoyar al la Coalición de la Esperanza y la candidatura de Sergio Fajardo mientras que los otros no están tan convencidos de esta opción. La razón es que consideran que si incluso, se unen a una coalición debería tener su propio representante que entre a disputar la candidatura la presidencial en el 2022.

Sobre el asunto el analista señaló a la W Radio, que dadas las condiciones y teniendo en cuenta que la decisión la hará pública en septiembre lo que hará que tome una decisión de con que movimiento se lanzará dependerá de que se cumpla una de las siguientes dos condiciones: por parte del momento encabezado por el senador Gustavo Petro que se abra su lista al Senado, como lo reclama el Polo Democrático y el Mais.

En las listas cerradas los líderes políticos escogen el orden de los candidatos y se vota solo por el logo del partido o coalición. De acuerdo a la votación total, el partido logra un número de escaños, y se reparten entre los primeros, en orden descendente. Es decir, se privilegia la cercanía de los candidatos con el partido por encima de su capacidad individual para conseguir votos.

En la lista abierta, en cambio, se vota por el logo y por el candidato, lo que se conoce como voto preferente. Entonces, los candidatos compiten entre sí y tienen más oportunidades los que tienen votaciones propias o presupuesto para sus campañas individuales, por lo que hay menos unidad de partido.

Y por el lado del Partido Verde que la Coalición de la Esperanza vaya unida el próximo año, ues considera que es más estratégico para el partido y se podría ayudar a gestionar las diferencias que existen entre las alternativas. Si de aquí para el noveno mes del 2021 no se han resuelto estas discusiones considera que lo mejor para su carrera es no hacer parte de la campañas 2022 y continuar con su trabajo en la Fundación Pares.





