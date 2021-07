Habitantes de Arauca cumplen 10 días sin energía, denuncian pérdidas económicas y falta de alimentos

Habitantes de Arauca, que cumplen 10 días sin energía, denuncian pérdidas económicas y la falta de alimentos. Imagen de referencia.

Pobladores del departamento de Arauca, al sur de Colombia, han denunciado que los últimos días han sido complicados debido a la falta del servicio de energía, desde el pasado 4 de julio, pues señalaron que no tienen acceso a internet para las clases de los niños, no cuentan con alimentos frescos y que en sus calles se han presentado casos de inseguridad por la falta del alumbrado.

Asimismo, la comunidad ha señalado que la situación no muestra esperanza cercana, ya que la empresa ISA les ha informado que el restablecimiento del servicio sería hasta el 23 de julio.

Según información del diario El Tiempo, algunos sectores de la capital del departamento tienen diariamente 4 horas de este servicio, por medio de plantas de energía, para que puedan recargar sus celulares y encender sus neveras para darle mantenimiento de sus alimentos; sin embargo, los lugareños indican que esto no ha sido suficiente.

Además, los habitantes indicaron que a pesar que las compañías petroleras que operan en el departamento les han donado algo de electricidad, a los más de 350 mil habitantes, este apoyo es insuficiente para cubrir a los 7 municipios.

De igual manera, en diálogo con el diario El Heraldo, habitantes de Arauca aseguraron que están viviendo momentos difíciles pues la falta de este servicio por varios días ya están causando estragos muy serios en sus negocios y hogares, pues algunos indicaron que no tienen agua, pues con el servicio de energía se hace el bombeo del preciado líquido, asimismo, detallaron que comienzan a escasear los alimentos, pues los negocios no traen víveres, ya que sin la energía en las neveras la comida no se mantiene.

“Solo tenemos energía en un 18%, nos suministran energía 4 horas que debemos aprovechar para cargar celulares, tener algo de ventilación, y para que la nevera logre conservar alimentos”, sostuvo uno de los pobladores al medio local.

Las dificiles condiciones climaticas han dificultado los trabajos para restablecer el servicio de energía en Arauca. Twitter de ISA.

A esta problemática, se le suma que el departamento ha tenido que lidiar con los daños que ha causado el invierno, que tiene al departamento incomunicado con los santanderes, una salida clave para esta zona del país y por donde se hace la afluencia de alimentos entre los dos departamentos.

Ante la falta del fluido eléctrico en esta zona del país, el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, señaló que desde el 6 de julio personal de la Empresa de Energía de Arauca Enelar ESP y SierraCol Energy han realizado las maniobras para energizar a los municipios manera gradual y racionada; sin embargo, aún falta trabajo para restablecerlo.

De estas tareas, el mandatario departamental informó que, por el momento, zonas rurales y urbanas del municipio de Arauquita tendrán energía durante 8 horas diarias.

Por su parte, la empresa ISA Intercolombia, mediante comunicado de prensa confirmó que el plazo para lograr el suministro de energía serían de 16 días contados desde el 8 de julio de la línea Arauca en el tramo Toledo-Samore a 230 mil voltios.

Este incluye la construcción de una línea de aproximadamente 4 kilómetros en el cual se ubicaran 8 torres de energía.

En cuanto a la pérdida económica que ha sufrido el departamento, Lina Merchán, directora de la Cámara de Comercio de Arauca, dijo que se está levantando toda la información necesaria para determinar a cuánto ascienden las pérdidas que ha dejado la falta de energía.

Asimismo, Uriel Peña, secretario de Gobierno departamental, informó que esta semana espera también tener un consolidado de las pérdidas en la medida que prácticamente todos los sectores de la producción y del comercio han sido afectados.





