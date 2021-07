Corte Suprema cita a Gustavo Bolívar para que explique financiación a jóvenes de la primera línea

Fotografías: Colprensa.

La Corte Suprema citó a versión libre al senador Gustavo Bolívar por la financiación que este entregó a jóvenes de la primera línea para la compra de elementos de protección.

El llamado del alto tribunal quedó para el próximo 20 de agosto y allí el político deberá explicar por qué a través de la Fundación Manos Limpias Colombia abrió una recolecta en la plataforma Vaki donde reunió más de 200 millones de pesos para la compra de cascos, gafas y otros utensilios de protección para dárselos a manifestantes que hacen parte de la llamada primera línea.

La corte abrió la indagación preliminar gracias a la denuncia que interpusieron los abogados Víctor Mosquera Marín y Bernardo Jaramillo contra el senador Bolívar, quienes también fueron citados para dar su versión sobre lo denunciado. Según ellos, “a través de la Fundación Manos Limpias Colombia se pretende armar a los manifestantes con escudos, cascos, guantes y diversos implementos para atacar a la fuerza pública. Así mismo, solicitaremos a la Procuraduría General de la Nación investigar al Senador Bolívar por estos hechos”. Mosquera y Henao tendrán que acudir al alto tribunal el próximo 11 de agosto.

En entrevista con Infobae Colombia, el senador Bolívar explicó que por estas denuncias piensa que lo mejor es seguir como senador en 2022 para que los procesos se queden en la corte donde ve garantías y no que pasen a la Fiscalía, una vez pierda su investidura.

“A mí sí me da temor que al salirme (del Senado), en la justicia ordinaria, la Fiscalía que persigue a la oposición pues me abra los procesos y ellos sí los lleve a felices términos para ellos. Yo sé que la Corte es más ecuánime y uno sencillamente aportando las pruebas que tiene que son los recibos de las compras de almacenes de cadena, una Vaki pública y las entregas de estos elementos de protección pues no pasará nada, pero con una Fiscalía entregada al fascismo a mí sí me da temor que puede haber una persecución”, le dijo a este medio.

Sobre si se arrepiente de haber apoyado esa recolecta, aseguró que no y que lo iba a seguir haciendo porque no era un delito. “Nos están persiguiendo como si hubiéramos entregado armas, radios de comunicación lo que hacías las Convivir, lo que hacían ellos, inclusive me han dicho paramilitar por entregar unas gafas y un gafas. Sigo entregando los kits porque esa fue la promesa de la Vaki”, resaltó Bolívar.

Así mismo, contó que la Corte Suprema negó la pretensión de los denunciantes que pedían que se congelaran esos fondos recaudados porque no hay elementos de juicio para pensar que el senador estaba haciendo algo ilegal. “Todo lo hemos comprado en Homecenter, hemos pagado al gobierno IVA por esas cosas que hemos comprado, yo no sé entonces de dónde sale para ellos la ilegalidad. También tendrían entonces que judicializar a los cerca de 5 mil donantes que tuvo la campaña”, recalcó el político opositor.

Por esta misma acción, ante la Procuraduría fue interpuesta, por la exdiputada del Valle del Cauca del partido Centro Democrático Juanita Cataño, en su calidad de ciudadana, una solicitud a que se investigue a Bolívar, “por la presunta falta disciplinaria al convocar a través de sus redes sociales al financiamiento y apoyo económico para el grupo denominado primera línea el cual es el responsable de generar los bloqueos ilegales que se presentan en las diferentes ciudades de nuestro país”.

Reforzando esta idea, Cataño utilizó otro artículo del mismo código para señalar que el apoyo de Bolívar a dicho movimiento se encontraría prohibido por la ley: “se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial de grupos civiles armados organizados con fines ilegales”.

SEGUIR LEYENDO: