Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y otros uribistas que criticaron las protestas en Colombia pero defienden las de Cuba

Las protestas en Cuba desde el pasado fin de semana centraron la atención del mundo entero debido a que son las mayores manifestaciones antigubernamentales en 27 años. Las reacciones en Colombia no tardaron y varios políticos se pronunciaron al respecto.

Esta situación llama la atención dado que varios congresistas y exmilitantes de partidos políticos que hoy claman por libertad para los cubanos, fueron los mismos que hace tan solo semanas condenaron, rechazaron y deslegitimaron, en repetidas ocasiones, las protestas en Colombia en el marco del paro nacional y que dieron lugar al descontento generalizado con el gobierno de Iván Duque.

Por ejemplo, en el Centro Democrático, el partido con el que Duque llegó al poder en el país, hay varios casos de parlamentarios que arremetieron contra los colombianos que salieron a manifestarse contra la fallida reforma tributaria, reforma a la salud, violencia y demás situaciones en el país.

La senadora María Fernanda Cabal fue de las máximas críticas del paro en Colombia: defendió a la fuerza pública ante los varios casos documentados de brutalidad policial e hizo duros cuestionamientos a los jóvenes de todo el país que salieron a protestar. Incluso, cuestionó con vehemencia al presidente Duque y a varios alcaldes como Jorge Ospina en Cali, por no adelantar labores que permitieran restablecer el orden en el país.

Ahora, tras el estallido social en Cuba, Cabal ha publicado varios trinos en los que arremete contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, cuestiona a las autoridades de esa nación por atentar contra los manifestantes, pide libertad para esa nación centroamericana y retuitea varios mensajes que plasman la difícil situación en ese país.

La también ‘cara visible’ del uribismo, la senadora Paloma Valencia, ha sido férrea defensora de la Policía Nacional y detractora de que la juventud en Colombia proteste, argumentando que afecta a los más pobres.

Sin embargo, tal parece que sí apoya que los jóvenes cubanos se pronuncien contra el gobierno de esa nación y que difiere abismalmente con la ideología política de la pupila del expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático.

“Nunca entendí porque varias generaciones normalizaron la dictadura y la tiranía en Cuba. Es el momento de apoyar a los ciudadanos. (...) #CubaLibre la ciudadanía no da más, no más tiranía, no más dictadura”, fueron algunos de los comentarios de la congresista Valencia.