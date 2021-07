“No quería estar más en el programa”: ‘Lucho’ Díaz luego de su eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

El exconcejal y ahora empresario ‘Lucho’ Díaz ha sido uno de los personajes más jocosos de la última edición de ‘MasterChef Celebrity’; y a pesar de su salida, sigue generando reacciones entre la audiencia del reality más visto de los fines de semana en Colombia.

Recientemente, el programa de RCN ‘Buen Día Colombia’ publicó un detrás de cámaras de Díaz en una conversación amena con Claudia Bahamón donde alcanzaron a hablar de varios temas sobre su salida e incluso, sobre doña Gloria, la esposa del ahora empresario bogotano.

Justamente en la mañana de este jueves, ‘Lucho’ no reveló detalles sobre la salida de ‘MasterChef’. Cabe recordar que, él en un principio no quiso participar en el reto de eliminación pues le parecía injusto estar ‘amenazado’ por no sobrepasar la prueba previa: preparar una morcilla. De ahí su enojo con la decisión de los jurados, quienes no tuvieron otra opción que eliminarlo de la competencia, al igual que a la exreina de belleza Alicia Machado.

Aseguró que, a pesar de su actitud al final de la competencia, se declaraba “un buen perdedor” pero que sí hubo un detonante que provocó, en mayor medida, su salida, y una de las preguntas más ‘fuertes’ fue hecha por la presentadora Violeta Vergonzi: “¿Renunció por haber perdido contra Marbelle haciendo la morcilla?”

Díaz ‘evadió’ diciendo: “No me haga esas preguntas”, a lo que recibió como réplica por parte de Vergonzi “eres un mal perdedor” mientras ambos reían.

Lo que sí es cierto es que, en la prueba de la morcilla, los jurados reconocieron el buen trabajo del exconcejal, pero a pesar de eso, el plato preparado por la cantante había quedado mucho mejor y por eso el amenazado había sido él; determinación que no le cayó bien y que provocó su salida.

Por otra parte, hablaron también de doña Gloria, esposa de ‘Lucho’ y quien fue mencionada también en el detrás de cámaras del programa. El empresario dijo que a ella no le gustó mucho su salida de la competición, y a sus hijos tampoco. “Yo les había dicho desde por la mañana que no quería estar más en el programa”, enfatizó.

A pesar de las ganas de querer salir del programa incluso desde antes del reto de eliminación, al exconcejal siempre se le vio con actitud amena e incluso jocosa, motivo por el cual muchas personas veían el programa y reaccionaban en redes. De hecho, su eliminación causó polémica desde el momento en que no quiso cumplir con el reto.

También, y a pesar de que los jurados escogieron la morcilla de Marbelle en lugar de la de ‘Lucho’, él nunca estuvo en contra de algún compañero o jurado y en su último programa se vio cuando Claudia le ayudaba a hacer el mercado para preparar el plato correspondiente al reto de eliminación: un arroz chino. Lugo de conocer su eliminación, el exconcejal dejó como último mensaje que “no olviden que soy un ser humano y que también siento; por eso abandono la cocina más importante del mundo”.

“Muchas cosas buenas me llevo… y ya”.

En la entrevista reconoció también que gran parte de su conocimiento gastronómico se lo debe a doña Gloria, y admitió también que lleva una buena relación con ella a pesar del encierro que provocó estar en el reality show.

Cabe mencionar también que en el programa ocurrió un hecho inédito y es que, por primera vez, dos participantes fueron eliminados en un mismo reto de eliminación: el exconcejal y Alicia Machado, quien tuvo un ‘encontronazo’ con Marbelle.

