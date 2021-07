“Mi cuerpo se apagó”: la presentadora Zahira Benavides habló de los errores que cometió al automedicarse en contra del coronavirus

Tomada de Instagram @zahira.tv

Además de la vacuna que han creado diferentes farmacéuticas internacionales, y de las medidas básicas de bioseguridad que pretenden controlar la pandemia del coronavirus, no existe ningún medicamento comprobado para combatir la infección de covid-19 que, comúnmente, suele atacar el sistema respiratorio. Sin embargo, a través de internet, y bajo los argumentos de conocimientos populares, algunas personas han optado por automedicarse para tratar sus padecimientos con aquella enfermedad. Zahira Benavides, presentadora de la sección de SúperLike de Noticias RCN, fue una de las personas que cayó en este error, y ahora advierte a la comunidad sobre los riesgos. Aseguró que sintió que iba a morir.

En un video de poco más de ocho minutos, la presentadora explicó que, teniendo en cuenta que cerca de un 70 u 80% de colombianos se automedican, quiere dejar en evidencia como ella puso su vida en riesgo por este tipo de prácticas. “Es importante que me tomen como ejemplo, y dejemos todo en manos de los médicos”, recalcó.

Zahira explicó que, hace poco más de tres meses, a su esposo le recomendaron un medicamento que, al parecer, evitaba el contagio de coronavirus por lo que, de inmediato, y sin investigar, comenta la presentadora, decidió empezar a tomarlo. Durante tres meses y medio, la Zahira, conductora de la sección de entretenimiento del noticiero de RCN, tomó aquel medicamento todos los días e, incluso, llegó a tomarlo dos veces al día.

Hace cuatro semanas, reveló Benavides, empezó a sentirse extraña. Ella es una mujer muy activa, según comentó en el video, sin embargo, empezó a sentir imposibilidad para levantarse. “Llegó un momento en el cual mi cuerpo se apagó”, reveló la conductora de televisión venezolana. Según su relato, fueron dos semanas en las que solo hacía lo estrictamente necesario, pues su cuerpo, simplemente, no le respondía. “Mi cerebro funcionaba, pero mi cuerpo no tenía fuerza ni vitalidad (...) empecé a tener episodios de ansiedad y depresión (...) sentí que me iba a morir”.

Zahira fue al médico para saber que le estaba sucediendo y, entre otras cosas, le descubrieron que tenía una otitis cónica. La presentadora recibió medicación para tratar este problema, sin embargo, el consumo de esta le desencadenó otro problema: una arritmia cardiaca. “Me sentí morir, sin covid, porque no me ha dado covid”, recordó ella.

Benavides, quien confesó que a día de hoy sigue en tratamiento, relató que los médicos que la revisaron descubrieron que su cuerpo se encontraba, y se encuentra, intoxicado con aquella sustancia que decidió consumir para evitar contagiarse de coronavirus. “Mi cuerpo dio una alerta, y se comportó como debía comportarse”, contó Zahira que, además, reveló que aquel medicamento va a tardar en salir en su totalidad de su cuerpo pues se trata de una sustancia ‘acumulativa’.

De acuerdo con lo que detalló la presentadora de SuperLike, se trata de un medicamento conocido como Melatonina, cuya función original pretende regular la función del sueño y debe ser autorizado para su uso, y supervisado en su consumo, por un médico especialista. Zahira tomaba el medicamento a las siete de la mañana, y se tomaba una segunda dosis en la tarde o noche, de vez en cuando. Al medicamento se le sumó la constante toma de café por parte de Benavides.

En los comentarios de su video explicó que la dosis permitida diaria en una persona de esta sustancia es de 1,5 mg, y ella estaba consumiendo hasta 6 mg. “Todo generó un choque en mi cuerpo y en mi corazón (...) Muchas veces por prevenir este virus estamos buscando otras enfermedades. Este mensaje quiero enviarlo a todos para que me tomen como ejemplo y por favor les pido que no se automediquen”, concluyó.





