Nico Wa’Iyari, el músico que pidió la mano de María Fernanda Yepes

Foto tomada de Instagram @MariaFelina

La actriz María Fernanda Yepes, recordada por su papel protagónico en la serie ‘Rosario Tijeras’ de RCN Televisión, ha vuelto a ser tema de conversación entre sus millones de seguidores, tras confirmar que se comprometió con un músico que para la gran mayoría era desconocido, al menos hasta ahora.

Resulta que a través de una reciente publicación en Instagram, la mujer nacida en Medellín hace 40 años mostró la primera fotografía junto al hombre que la llevará al altar.

Se trata de Nico Wa’Iyari, un artista especializado en toca la kora, una arpa originaria de Gambia y, a su vez, uno de los cordófonos (instrumento musical que suena al vibrar una o varias de sus cuerdas) más complejos del continente africano.

“Feliz vida, vida mía”, fue la descripción de Yepes a la instantánea que colgó junto a su pareja este lunes, lo cual hace pensar que él estuvo de cumpleaños.

Aunque se les había visto en varias fotografías juntos, incluso en un reciente viaje que hicieron a unas de las playas de Argentina –donde de paso se comprometieron, es la primera vez en la que se puede ver en detalle de quién se trata. Además, en las diferentes publicaciones que tiene Nico Wa’Iyari en sus perfiles de redes sociales, la también modelo ha demostrado lo feliz que se siente a su lado.

Así entonces, queda demostrado para los poco creyentes que María Fernanda Yepes superó del todo la relación que tuvo con el actor español José María Galeano, conocido por su participación en la afamada serie televisiva ‘Bolívar’ y quien, además, anunció en marzo pasado que se casó con María Mirazo.

“Recuerdo haber pasado toda mi vida cerca del mar. En ella me reencontré con el mar, en la tierra firme y desabrida de su desierto Sonorense. Ella es sin dudas mi mar. Ese de naturaleza salvaje y apasionada que me hipnotiza”, escribió el ex de Yepes en uno de los posteos que hizo sobre su boda.

Vea aquí otras fotos de la pareja:

María Fernanda Yepes y su prometido

Cabe mencionar que María Fernanda Yepes también es recordada en la televisión colombiana por haber participado en algunos reality shows como ‘Soldados 1.0’, en el que fue presentadora, y ‘La isla de los famosos’ en el cual estuvo como participante.

Su paso como actriz en la ‘pantalla chica’ le abrió paso a su llegada al cine, pues también ha participado en producciones internacionales como ‘Juan Apóstol, el más amado’ y ‘Out of the Dark’.

Sin embargo, en meses recientes tuvo que hacer una pausa en su agitada carrera profesional para ocuparse de su salud, pues contrajo Covid-19 y su experiencia la compartió para todos los curiosos internautas que están al pendiente de su vida en las plataformas digitales.

De acuerdo con el relato de María Fernanda Yepes, el padecimiento duró varias semanas y el miedo, la confusión y el dolor fueron los sentimientos que la acompañaron durante esos complejos días, “fueron semanas muy duras”. Tal y como lo hizo su futuro esposo.

“Gracias maestro Covid. Viniste a recordarme unas cuantas cositas para volver fortalecida a abrazar la vida con más fuerza (...) Gracias a Nico, mi Amor, que no soltó el dedo del renglón ni un solo segundo (...) sin tu fortaleza, calma e infinitos cuidados llenos de amor y fe no se que habría hecho. Me sostuviste como todo un campeón. Te amo”, concluyó la afamada actriz colombiana.

Mientras tanto, queda en duda cuándo y dónde será la boda de esta pareja.