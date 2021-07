El 60 % de fallecidos por covid-19 en Cali no se vacunaron a pesar de estar priorizados

Aunque día a día las entidades de salud reiteran la importancia de la vacunación contra el covid-19 en el país, aún hay cientos de colombianos que así estén priorizados e incluso agendados no acuden a los puestos de aplicación y ya se han empezado a ver las consecuencias.

El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, volvió a enfatizar este martes en la importancia de tener claridad en que la suma de la vacunación contra el covid-19 más las medidas de autocuidado, es lo que evitará que el sistema de salud se estrese y de esta manera se pueda garantizar, como se ha venido dando, la atención a los pacientes que lo necesiten.

“Hasta ayer teníamos una ocupación del 81 % en las camas de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en todo el país, que esperamos que siga bajando en los próximos días, pero no podemos bajar la guardia, porque seguimos teniendo población susceptible”, agregó el viceministro.

La importancia de la vacunación no es solo una constante en los discursos de funcionarios de la salud, también es algo que se está viendo reflejado en el número de fallecidos por el virus. Uno de los casos más recientes, fue revelado por la secretaria de Salud de la capital del Valle, Miyerlandi Torres, al indicar que el 60 % de los fallecidos entre junio y julio estaban priorizados dentro del Plan Nacional y no acudieron a la aplicación de la vacunas.

“La semana pasada vimos una cifra el 50 % de personas que pudieron haber sido vacunadas y que llegaron a UCI. Hoy, en el análisis de mortalidad, comprobamos que el 60 %, alrededor de 146 personas fallecieron y estas ya estaban priorizadas hace más de un mes”, explicó Torres.

Pudo haberse evitado esta mortalidad, sin embargo, estas personas no quisieron, no acudieron o no accedieron a la vacuna, dijo la funcionaria.