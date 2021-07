Carmen Villalobos ya rodó su última escena en ‘Café, con aroma de mujer’

Carmen Villalobos. Foto: Instagram @cvillaloboss

El camino que Carmen Villalobos estaba recorriendo con su personaje de ‘Lucía Sanclemente’ en la versión 2021 de ‘Café, con aroma de mujer’ llegó a su fin. La actriz barranquillera ya rodó su última escena y agradeció a los actores con quien su personaje interactuó por última vez.

De este modo, Villalobos publicó una serie de imágenes en las que se le ve posar con el cubano William Levy (protagonista de la historia), el argentino Marcelo Dos Santos y la actriz paisa Luces Velásquez.

Al respecto, la barranquillera escribió: “Gracias a estos tres grandes seres humanos con quien mi personaje tuvo tanta relación y con los que hice mi última escena. ¡Aprendí mucho de ustedes y lo mejor es que me los llevo en mi corazón! William me llevo tu sabrosura y buena onda, ¡ojalá el destino nos siga reuniendo! Luces, gracias por ser tan increíble en el set, que afortunada fui al haber tenido una primera actriz como tú a mi lado. Marcelo (…) tremendo actor que eres, gracias por tu profesionalismo”.

Por supuesto, Carmen también tuvo algunas palabras sobre ‘Lucía’ y lo que aprendió de ella.

“¡Bye bye Lucia! Gracias por estos casi ocho meses de tenerte en mi piel. ¿Saben que reconfirmé con Lucía? Que, si no nos valoramos y no nos queremos, terminaremos eligiendo personas que tampoco lo harán con nosotros. ¡No hay nada más triste que perder la dignidad para gustarle a alguien más! Eso jamás.

Es de recordar que, previamente Mabel Moreno – quien se metió en los zapatos de ‘Lucrecia Valencia’ – fue la primera actriz en terminar sus filmaciones con la novela. Según explicó en sus redes sociales porque durante un periodo de tiempo grabó muchísimo.

‘Café, con aroma de mujer’ se puede ver en RCN y Telemundo. En el primer canal se estrenó el 10 de mayo, mientras que en el segundo el 25 del mismo mes. La historia cuenta con Laura Londoño y William Levy como protagonistas.

Por otro lado, En ‘Café’ no es la primera vez que Carmen Villalobos y William Levy unen sus talentos en una misma producción, previamente ya lo habían hecho en el cine, específicamente en la película ‘El fantasma de mi novia’, estrenada en 2018 con Francis Disla como director.

Carmen Villalobos está de cumpleaños:

Un 13 de julio de 1983 nació la barranquillera y, en sus redes sociales, manifestó sentirse agradecida por darle una nueva vuelta al sol.

“Hoy es mi cumple y estoy muy feliz. ¡Amo cumplir años y poderlo celebrar! Y cuando digo celebrar, no me refiero a una gran fiesta, me refiero a poderlo pasar junto a los míos y llenita de salud y felicidad. Gracias Dios por un año más de vida. Gracias por tantas bendiciones”, escribió.

Enseguida recibió muchos ‘Happy Birthday’ de colegas como Ximena Duque, María Elisa Camargo, Carolina Sabino, José María Galeano, entre otros.

