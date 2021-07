Carla Giraldo reveló la canción que le dedicaría a ‘La Machado’

Alicia Machado, Carla Giraldo y Viña Machado. Foto: Instagram @vinamachado @carlagiraldo y @machadooficial

Una vez más, y por medio de sus historias en Instagram, Carla Giraldo se refirió a MasterChef Celebrity Colombia 2021. En esta oportunidad la actriz paisa respondió al interrogante de un usuario sobre: “¿Qué canción le dedicaría a La Machado?”.

Seguramente el usuario quería preguntar por una ‘Machado’ en particular, pero se le olvidó que en el reality gastronómico hay dos celebridades que se apellidan de igual manera: la ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, y la actriz samaria, Viña Machado. Empero, teniendo en cuenta que Carla Giraldo ha tenido supuestas tensiones con la venezolana, algunos internautas y medios de comunicación han interpretado que la respuesta de Giraldo está enfocada en Alicia. Aun así, la paisa publicó una fotografía en la que se le ve en medio de las dos ‘Machado’ y puso la canción: ‘Girl on Fire’ de la estadounidense, Alicia Keys.

“Esta chica está ardiendo, esta chica está ardiendo, está caminando sobre el fuego, esta chica está ardiendo”, dice el coro del tema.

Carla Giraldo y Viña Machado

Ambas actrices han demostrado tener una muy buena relación junto con la exmodelo y periodista, Catalina Maya, además de la cantante Marbelle. Incluso el grupo de amigas es llamado como ‘Las 4 babys’.

Carla Giraldo y Alicia Machado

En el capítulo del domingo 4 de julio Alicia Machado expresó que para ella “no está muy agradable el ambiente”. Posteriormente, durante las entrevistas individuales del programa, algunos concursantes hablaron de la tensión existente entre Catalina Maya y la actriz Carla Giraldo vs. La ex Miss Universo venezolana.

Empero, recientemente Carla Giraldo habló de Alicia Machado en sus historias de Instagram y comentó: “No soy amiga de ella, pero no es una mala persona. Al contrario, es diferente (dentro de tanta gente igual) ¡qué delicia ser diferente! (…) sí habla maluco, pero bueno, tolerancia (de la que tanto predicamos) yo también tengo un tonito jarto. Todos tenemos nuestro tonito y nuestros momentos”.

Historias de Instagram de Carla Giraldo. Foto: Instagram @carlagiraldo

Incluso, en algún momento Giraldo y Machado debieron cocinar en pareja y trabajaron en conjunto bastante bien por lo que se pudo ver en dicho capítulo.

Los eliminados más recientes de MasterChef Celebrity Colombia 2021:

En el reto de eliminación del domingo 11 de julio famosos como Ana María Estupiñán (actriz bogotana), Endry Cardeño (actriz cucuteña), Freddy Beltrán (comediante colombiano), Carla Giraldo (actriz paisa), Liss Pereira (comediante cucuteña), Diego Camargo (comediante), Lucho Díaz (exconcejal bogotano) y Alicia Machado (actriz y ex Miss Universo venezolana) tuvieron que cocinar un arroz oriental por su cupo en el reality.

Finalmente, los arroces de Alicia y Lucho – quien se había negado a cocinar porque quería renunciar al programa, pero en último momento hizo el reto – fueron los más flojos porque quedaron crudos, de modo que, ambos fueron eliminados puesto que los jurados, los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y el chileno Chris Carpentier, no perdonan nada crudo.

Inicialmente eran 20 los famosos que concursaron, ahora quedan 13. Falta ver si por la salida de dos participantes en un mismo capítulo se da el regreso de algún eliminado.

Celebridades colombianas: Viña Machado, Liss Pereira, Catalina Maya, Gregorio Pernía, Frank Martínez, Freddy Beltrán, Marbelle, Pity Camacho, Diego Camargo, Carla Giraldo, Endry Cardeño y Ana María Estupiñán.

Celebridades extranjeras: El actor español Emmanuel Esparza.

Celebridades eliminadas: Francy, Lorna Cepeda, Ernesto Calzadilla (actor y presentador venezolano), Julio Sánchez Cóccaro, Mario Espitia, Lucho Díaz y Alicia Machado (ex Miss Universo venezolana).

SEGUIR LEYENDO: