Andrés Felipe Román seguirá jugando fútbol: Millonarios afirmó que tiene corazón de atleta y no miocardiopatía, como diagnosticó Boca Juniors

Andrés Felipe Román, lateral derecho de Millonarios FC, vivió uno de los semestres más difíciles de su carrera deportiva. El pasado 12 de febrero, cuando iba a ser oficializado como refuerzo de Boca Juniors, el departamento médico afirmó que padecía miocardiopatía hipertrófica, por lo que supuestamente no podía practicar deportes de alto rendimiento. Desde ese entonces dejó de jugar y fue sometido a nuevos exámenes, analizados por centros especializados en Europa.

Pues bien, este 13 de julio el club embajador dio a conocer que Andrés Felipe Román no padece miocardiopatía, sino corazón de atleta. “Por tal motivo el jugador podrá seguir realizando deporte de alto rendimiento como jugador de fútbol profesional”, firmó Millonarios en un comunicado de prensa.

En el documento compartido en redes sociales también se afirma: “Después de múltiples exámenes cardiológicos, estudios de genética en laboratorios internaciones reconocidos, y luego del análisis de estos resultados, síntomas y exámenes clínicos se determinó por parte de médicos especialistas subespecialistas que el jugador Andrés Felipe Román NO presenta la condición de miocardiopatía hipertrófica”.

En el comunicado también se informó que el diagnóstico de Román es “corazón de atleta” y “concuerda con el determinado en las valoraciones cardiológicas periódicas realizadas por Millonarios FC al jugador desde el año 2017″.

Con base en los análisis de los resultados, Andrés Felipe Román podrá ser tenido en cuenta por el técnico samario Alberto Gamero para el debut en la Liga BetPlay 2021 II, el domingo 18 de julio, ante Deportivo Pasto.

En cuatro años y medio con los embajadores, Román acumula un promedio de 84 participaciones, seis goles y cinco asistencias vistiendo la camiseta azul.

El equipo de la capital colombiana ya había desmentido a Boca Juniors sobre la condición de salud de Andrés Felipe Román, mediante un comunicado de prensa, el pasado 24 de febrero. En ese entonces, Millonarios argumentó:

“No se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. No se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad”.

Ese mismo día se confirmó que a Andrés Felipe Román se le realizarían exámenes genéticos en laboratorios especializados en el exterior para encontrar mutaciones de secuencias de ADN, “que sumados a la consideración de los especialistas de suspender el ejercicio e alto rendimiento por tres meses (desacondicionamiento controlado) y con exámenes adicionales cardiovasculares”, llegaran a dar la posibilidad de dar un diagnóstico acertado.

El 20 de febrero, tras la decisión tomada por Boca Juniors y el revuelo generado en el debate público, lo que declaró Guillermo Brotman, jefe del departamento médico de los xeneizes, a W Radio, fue que la miocardiopatía hipertrófica que Román padece, según el club, le impedía hacer deporte de alta competencia. “Está totalmente contraindicado, pues es la principal causa de muerte súbita”, señaló.

“Yo lamento profundamente ver a un atleta desesperado, llorar. Pero un deportista con este problema no puede hacer deporte de alta competencia. Está en todas las guías de medicina deportiva del mundo. Está escrito, no estoy inventando nada, no hay mucho por analizar”.