Cuál es el participante del Desafío ‘The Box’ favorito de Andrea Serna

Fotografía original tomada de Instagram: @AndreaSernaFotos

No hay ninguna duda: Desafío: ‘The Box’ es el ‘reality’ show más visto actualmente en Colombia, y no es para menos; a pesar de los años y de los cambios que ha tenido, sigue vigente en los televisores de la gran mayoría de hogares en el país. Sus fans no se pierden ningún capítulo del programa y cada vez que tienen la oportunidad, averiguan cualquier novedad sobre los participantes, escenarios, pruebas y hasta la misma presentadora.

Y si a eso se le suma el hecho de que Andrea Serna, presentadora del programa, decidió hacer en su cuenta de Instagram una dinámica de ‘preguntas y respuestas’, el resultado es un bombardeo de cuestionamientos sobre el concurso más exitoso de la TV nacional.

La primera pregunta escogida (y una de las más hechas por los seguidores de Andrea y el programa) es sobre si ella tiene algún participante favorito, a lo que contestó:

“Comencemos con esta -pregunta- porque no es la primera vez que me la hacen, y la respuesta es sencilla y corta: no tengo favoritos (…) porque es que yo vivo el formato intensamente y voy avanzando con ellos a medida que pasan las semanas, entonces lo que yo tengo es admiración profunda por sus capacidades, por su esfuerzo, determinación… por todo”, contestó Serna.

También le preguntaron si los participantes del Desafío siguen participando o si ya están en sus casas esperando a que se lleve a cabo la gran final (que por lo general se transmite en vivo).

“Entenderás que no te la puedo contestar por cuestiones de confidencialidad (…) ¿para qué te develo cosas de las que te vas a enterar en los próximos días?” También aclaró que el programa no se ha acabado y tampoco sabe quién va a ganar esta edición.

“No lo sé, no lo sabemos, no hemos llegado a ese punto y como a veces hay tanto cuentito y tanto chisme en medio de estas pasiones y estas emociones que despierta el formato, no crean (sic), puro cuento, mentira porque al final final no hemos llegado. Ya lo verán en los próximos días”, dijo la presentadora.

Adicionalmente, contestó otras preguntas del programa como si estaba libreteado y por qué ella sí le hablaba de manera amena al equipo Alpha y no a los de Beta, a lo que respondió que, “de golpe puede pasar que en la edición ajustando el capítulo -hay mucho contenido, 24 horas que se convierten en un solo programa-, pueda suceder que, ajustando, a veces salgan más preguntas de un lado, y otro día más del otro -equipo- y ya”, dando a entender que no hay favoritismo hacia ninguno de los dos bandos.

Cabe mencionar que, el programa está en su recta final y lo más probable es que su reemplazo sea el exitoso concurso ‘La Voz Colombia’, el cual abarcará el mismo horario de las noches colombianas. Lo último fue que el equipo Alpha tuvo un buen arranque en el desarrollo de la última etapa de competencias por equipos, con lo cual a Beta no le fue muy bien. También, se llevó a cabo el Desafío de sentencia y hambre entre los miembros de este mismo equipo en el box amarillo.

Con respecto a ‘La Voz’, se conoce que los jurados serán Andrés Cepeda, Natalia Jiménez y Jesús Navarro, los tres con amplia trayectoria musical, especialmente el colombiano, quien ya ha sido jurado en ediciones de ‘La Voz Kids’.

