“Alegra a cualquiera”: Carolina Cruz mostró la sonrisa de su bebé mientras le cantaba una canción

Foto tomada de Instagram @CarolinaCruzOsorio

Sin duda, uno de los nacimientos más esperados durante el año pasado fue el de Salvador, hijo de la empresaria, modelo y presentadora Carolina Cruz; sus fans estuvieron pendientes durante cada momento de la gestación y la llegada del bebé al mundo, y actualmente es uno de los más queridos de la farándula nacional. Especialmente también por su condición de bebé arcoíris.

De hecho, recientemente compartió en su cuenta de Instagram la noticia de que hace un año su segundo hijo había nacido “para convertirse no solo en el Salvador de nuestros sueños sino también en El Salvador de muchos sueños”. Desde ese momento, casi que cualquier reacción que él tenga ha sido posteada, especialmente en el Instagram de la modelo.

En las últimas horas, Carolina publicó una historia de Instagram donde aparece cantándole una canción a Salvador: “masajito para mi amor (…) es mi chiquitico, se llama Salvador”, le cantaba. La reacción del bebé es más que enternecedora, como se muestra en la captura de video en Twitter.

Allí también se aprecia en otra historia cómo le sonríe también luego de un beso que le da su mamá mientras suena la canción ‘I believe I can fly’.

Bebé Carolina Cruz

“La sonrisa del bebé de Carolina Cruz alegra a cualquiera”, mencionó el usuario que compartió el video en Twitter, y claramente, también la alegra a ella. Y es que la gran mayoría de sus publicaciones e Instagram son con sus dos hijos, Matías y Salvador, ambos fruto de la relación con el actor cucuteño Lincoln Palomeque.

Cabe mencionar que, en las últimas semanas se ha especulado mucho sobre una posible separación entre Carolina Cruz y el actual actor de la telenovela ‘Café, con aroma de mujer’; incluso, ella ha recibido varias críticas por la forma en que saludó a Lincoln en redes por el ‘Día del Padre’. Otra versión que reforzaba esta teoría era que la pareja casi nunca subía fotos a sus redes, motivo por cual se podía sospechar una ruptura.

Sin embargo, Cruz aclaró en un Instagram Live con Yaneth Waldman que la relación con el actor es estable y que “le ha tocado muy duro” con la grabación de Café y además, dijo que “no estoy separada porque no me he casado”.

A pesar de los rumores y especulaciones que han surgido con respecto a su vida privada, la modelo se ha visto trabajando en campañas y su propia empresa, así como también ha mostrado en redes la felicidad que le traen sus hijos, tanto Salvador como Matías: la gran mayoría de fotos e historias son dedicadas a ellos, demostrando también que a pesar de su faceta laboral, la presentadora también le dedica mucho tiempo a ellos dos.

Entretanto, Lincoln Palomeque sigue enfocado en el remake de la novela ‘Café, con aroma de mujer’, que por cierto ha tenido buena acogida entre la audiencia joven y aquella que tuvo la oportunidad de ver la primera versión, emitida en 1994 y protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker.

