Yina Calderón le devolvió el ‘dardo’ a ‘La Liendra’: “no estoy para pararle bolas a ningún pendejo”

Fotos tomadas de Instagram @YinaCalderonReOficial y @La_Liendraa

Luego de que Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, se despachara en críticas a través de Instagram contra su colega Yina Calderón, la mujer decidió hacer un pare en la celebración de su cumpleaños número 30 y contestó a los comentarios en cuestión.

En un principio, la huilense colgó un video en el que se observa el viaje que hizo por carretera a Cartagena y menciona que, mientras el influenciador se dedica a criticarla, ella anda de fiesta en la ‘Heróica’.

Sin embargo, fue tanta la insistencia de los seguidores de Yina Calderón que, sin dudarlo, decidió responder a estas palabras de ‘La Liendra’, a través de un segundo mensaje en el que destacó su crecimiento como empresaria de fajas reductoras.

“¡Hola!, ¿cómo están? Ustedes me están escribiendo qué pienso de lo que dijeron de mí y no se qué, y yo les voy a decir algo muchachos: yo en este momento ando concentrada en la nueva tienda que voy a abrir y les va a encantar, también en los toques de guaracha que dentro de poco los arrancamos en discotecas; entonces no me voy a poner a discutir en este momento con él”, aseguró la controvertida figura pública.

También advierte que el haber perdido su cuenta de Instagram, con millones de seguidores, le ha enseñado a dejar de lado sus problemas personales con personalidades como Mauricio Gómez y a dedicarse a las actividades profesionales que le generan sus ingresos.

“Estamos concentrados en otra cosa, entonces lo que piense este personaje me importa cero y dos rábanos, no me importa, ¿me entiendes? Centrada en lo que me toca, realmente, porque no estoy para pararle bolas a ningún pendejo”, concluyó la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

Yina Calderón sobre La Liendra

¿Qué dijo La Liendra de Yina Calderón?

“Es una persona mitómana (con necesidad compulsiva de mentir), que se cree sus mentiras y no le importa manchar el nombre de alguien por su beneficio propio. Siento que debería tomar el ejemplo de ‘Epa Colombia’ y, no solamente cambiar de carro y de casa, sino cambiar como persona también, ya que el de arriba le está dando la oportunidad”, contestó el quindiano en medio de una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo este sábado desde sus redes sociales, y en las cuales habló sobre reconocidos personajes de las redes sociales.

Antecedentes entre los influenciadores

Las peleas entre Yina Calderón y ‘La Liendra’ no son un tema nuevo, aunque esta sí es la primera vez en la que se hacen comentarios tan directos.

Vale recordar que hace un par de semanas, la polémica empresaria se incluyó en la discusión que tuvo el joven de 21 años con Yeferson Cossio y, además de tomar partido por el modelo paisa, sugirió que Mauricio Gómez podría tener algo que ver con la pérdida de su cuenta.

“Ustedes más que nadie saben quien es esa personita con bastantes seguidores que mandó a inhabilitar mi cuenta, trató con la de Luisa, no sé si con la de Cossio pero de más que sí”, aseguró la empresaria de fajas.

Además, Yeferson Cossio también hizo un comentario de la misma naturaleza durante su el rifirrafe en mención, aun cuando cabe aclarar que ninguno de los dos nombró a ‘La Liendra’.

“Yo soy partner de Facebook y ustedes lo pueden notar: verifiqué a los míos, si borran una cuenta de Instagram yo la recupero y demás, entonces sé que hay ciertas personitas que están mandando a cerrar cuentas, como la de Castro, mi hermanita o Calderón, y hasta han intentado con la mía que está blindada. Entonces si alguien me tira yo le hago cerrar la cuenta de esa persona”, aseveró el reconocido modelo.