Con doble podio, Sebastián Montoya cerró un nuevo fin de semana en la Fórmula 4 alemana

Sebastián Montoya consiguió dos segundos puestos en el circuito de Zandvoort. Campeonato de Fórmula 4 alemana 2021. Foto: cortesía Escudería Telmex-Telcel-Claro.

En la temporada 2021, Sebastián Montoya también se encuentra participando en el Campeonato alemán de Fórmula 4 con el equipo italiano, Prema Powerteam. Este fin de semana (9 al 11 de julio) se llevó a cabo la segunda fecha del certamen en el Circuito de Zandvoort, en los Países Bajos.

Los resultados nuevamente fueron muy destacados para el joven piloto colombiano, quien, si bien no pudo alcanzar la tan anhelada primera victoria, se llevó dos segundos puestos, por lo que ascendió al segundo puesto en las clasificaciones generales con 72 puntos, siendo tan solo superado por el británico Oliver Bearman, que ha ganado tres de las seis carreras disputadas hasta el momento.

El viernes se llevaron a cabo las dos prácticas libres y las dos clasificaciones. En la primera ‘qualy’ Montoya terminó en la segunda posición, mientras que en la segunda, fue quinto. “Esta pista me gusta mucho por lo que es estilo vieja, entonces cometes un error y puedes terminar en el pasto o en el muro. En las ultimas carreras nos ha ido muy bien, he estado liderando mucho, no hemos tenido la suerte para conseguir esa primera victoria, pero siempre hemos estado en los podiums”, fueron las palabras del colombiano previo a la competencia en sus redes sociales.

En el primero de los tres heats (válidas) de la fecha, disputado el sábado, Sebastián corrió mano a mano con Bearman, su máximo rival en esta categoría, quien le sacó varios segundos en la lucha por la victoria. Sin embargo, en la mitad de la carrera, la cual duró 30 minutos en total, la salida de un safety car permitió que este se acercara nuevamente al británico, pero no pudo concretar el sobrepaso: la diferencia final sería de +0.453s.

Posterior a la jornada, el piloto ‘Cafetero’ manifestó que tuvo padecimientos en el comienzo de carrera: “Terminamos el segundo día. La largada no fue la mejor. Después era mantener el segundo puesto. El carro se sentía muy bien [...] Las cinco últimas fueron muy rápidas, no pude pasar al primer puesto. Pero terminamos segundos, otro podio, otro trofeo y disfrutar”, precisó.

El piloto colombiano, Sebastián Montoya, a bordo de su monoplaza del equipo Prema Powerteam. Foto: Instagram @sebasmontoya58.

De cara al segundo heat, el rendimiento en pista fue inferior, por lo que Sebastián culminaría octavo. Sin embargo, producto de la norma de la parrilla inversa, que se está aplicando en la Fórmula 4 alemana, Montoya partió desde la pole position en la tercera y última carrera del fin de semana (domingo).

¿Qué es la parrilla invertida? : En una fecha de tres heats, como en este caso, el orden de la salida de las dos primeras válidas se define por los resultados de las dos clasificaciones. Pero para definir las posiciones de largada en la tercera carrera es necesario basarse en los resultados de la carrera dos, pues los pilotos que llegaron del puesto 1 al 8 intercambian puestos de salida: así, quien terminó octavo saldrá primero; el séptimo partirá segundo, etcétera.

El comienzo no fue bueno, pues este cayó a la novena casilla en la primera vuelta, no obstante, este se recuperó de gran manera y pasaría a ser cuarto en ese mismo primer giro. Pese a que el hijo de Juan Pablo Montoya marcaría la vuelta más rápida, y ascendería hasta el segundo puesto tras superar al alemán Tim Tramnitz, la prolongada presencia del safety car le impidió contar con el tiempo suficiente para disputarle la victoria al ruso Kirill Smal.

“Finalizar segundo no es la mejor sensación. De todos modos, he obtenido algunos buenos puntos. Tuvimos la calidad y la velocidad para ganar. Sin embargo, simplemente es muy difícil adelantar en esta pista. En la carrera tres salí muy lento, me recuperé, pero no pude ir por la P1 por los safety cars”, indicó en declaraciones recogidas por la escuadra Telmex-Telcel-Claro, de la cual hace parte.

Sebastián Montoya en el podio del tercer ‘heat’ en el Circuito de Zandvoort. Foto: Ministerio del Deporte.

ASÍ VA EL CAMPEONATO TRAS LA 2ª FECHA:

1. Oliver Bearman (GBR): 112 puntos

2. Sebastián Montoya (COL): 72 puntos

3. Kirill Smal (RUS): 70 puntos

4. Tim Tramnitz (ALE): 69 puntos

5. Luke Browning (GBR): 67 puntos

La siguiente jornada del campeonato se llevará a cabo del 6 al 8 de agosto en el complejo deportivo de Nürburgring, Alemania. Recordemos que Sebastián Montoya también corre en el Campeonato italiano de Fórmula 4.

