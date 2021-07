Boca Juniors sueña con el fichaje de Miguel Borja: esta es la primera oferta formal del club

Miguel Borja es uno de los principales objetivos de Boca Juniors en el mercado de transferencias. Foto: REUTERS/Amanda Perobelli.

Miguel Ángel Borja fue uno de los jugadores que más participación tuvo con la Selección Colombia en la Copa América. El delantero de 28 años disputó todos los compromisos, bien fuera como titular o iniciando de suplente, e incluso tuvo la posibilidad de marcar un gol y dar una asistencia. Ello, sumado al destacado rendimiento con el Junior de Barranquilla en la última temporada, donde fue uno de los goleadores del campeonato, ha despertado el interés de los clubes más importantes del continente.

Uno de los que ha mostrado fuertes intenciones de contratarlo es Boca Juniors, que continúa en la búsqueda de refuerzos de cara a la próxima temporada, la cual iniciará el martes con el partido ante Atlético Mineiro por los octavos de la Copa Libertadores. Al parecer, tras descartar el fichaje del colombiano Roger Martínez, el conjunto ‘Xeneize’ ya se encuentra adelantando los trámites por Borja.

Según lo adelantaron a través de su cuenta de Twitter los periodistas, Germán García Grova y César Luis Merlo, Boca se comunicó con Palmeiras, dueño de los derechos deportivos, y envió una oferta de 4 millones de dólares por el 50% del pase. El equipo brasileño aceptó dicho monto, sin embargo, la traba en la negociación está entre Boca y el propio Borja, quien habría pedido un sueldo muy elevado. Teniendo en cuenta los problemas económicos por los que atraviesan varios clubes argentinos, la concreción del fichaje podría retrasarse.

Así va la negociación entre Miguel Borja y Boca Juniors. Pantallazo.

En los últimos días el técnico ‘Xeneize’, Miguel Ángel Russo, se pronunció sobre la posibilidad de que el delantero ‘Cafetero’ llegue a la institución y, pese a que no lo ve con malos ojos, indicó que todavía no ha entablado comunicación con él:

“No hablo con los jugadores hasta que esté terminada su revisión y el contrato firmado. Esa es la norma que tengo, la tuve siempre. Normalmente no hablo con los futbolistas hasta que me dice que está todo. Combinamos de quién es el jugador que Boca va a buscar, estoy al tanto de todo y después cómo siguen las negociaciones, no tengo apuro, sé que son difíciles y nada más habló con los futbolistas cuando esté todo terminado”, aseguró el estratega argentino.

Acorde al portal especializado, Transfermarkt, actualmente Miguel Borja tienen un valor de mercado de 4,80 millones de euros. En la última temporada con el Junior, el atacante disputó un total de 22 partidos: 14 en la Liga Betplay y ocho en la Copa Libertadores; además, pudo concretar 14 goles (ocho en el torneo local y seis en el certamen continental) y dos asistencias.

Miguel Borja celebra su anotación durante un partido frente a River Plate. Copa Libertadores 2021. Foto: REUTERS/Natacha Pisarenko.

SITUACIÓN DE CARDONA:

En los días recientes, los medios argentinos aseguraron que en Boca Juniors no están para nada contentos con que el nuevo ‘10’ del club ‘Xeneize’ haya roto la burbuja de aislamiento por COVID-19 tras irse de viaje a Colombia. Esto cuando, al parecer, tenía programado un vuelo charter para que regresara al país ‘Albiceleste’ apenas culminara el partido entre Colombia y Perú por el tercer puesto de la Copa América, disputado el pasado viernes 9 de julio.

La intención del conjunto argentino era que Cardona pudiese retornar sin mayores contratiempos, pudiendo reintegrarse al plantel y evitando realizar cuarentenas. No obstante, el mediocampista solicitó viajar a Colombia para volar desde allí con su familia y descansar. Según el periodista Diego Monroig, corresponsal de Boca en el noticiero SportsCenter de este 10 de julio, la decisión tomada por Cardona Cardona podría dejarlo algo relegado en la consideración del Miguel Ángel Russo, quien ya armó un equipo sin él para el martes próximo ante Mineiro.

El objetivo más próximo será que el antioqueño pueda conseguir un vuelo, ya que, ante las restricciones entre países producto de la pandemia, el viaje podría presentar demoras.

Edwin Cardona es esperado en las próximas horas para que se una a la concentración de Boca Juniors tras su participación en la Copa América 2021. Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino.

