Vuelven a pintar los muros que ciudadanos en Cali habían tapado con gris: así quedaron ahora

El pasado domingo se adelantaron en Cali (Valle del Cauca) ‘pintatones’ que cubrieron de gris los murales realizados por artistas en el marco del paro nacional. En algunos de los grafitis se denunciaban presuntos abusos sexuales, acciones violentas del Esmad y hasta señalamientos de asesinatos. Las personas que asistieron a estos plantones llevaban camisetas blancas, algunos con la frase “no al comunismo” y “yo soy seguridad”.

En ese evento hizo presencia la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien recorrió una zona de la Calle 5ta, cerca al Boulevard del Río.

“Quieren acabar con un país que quiere salir adelante. No hay ningún derecho a la protesta, es falso. El derecho fundamental es la vida, a la movilidad, del trabajo, el resto es mentira. Cuando deja de ser pacífica se pierde cualquier protección como del código interno como internacional. Todo lo que han dicho ellos es falso, que el derecho a la protesta es superior a no estar secuestrados como estuvimos aquí en Cali. Todo lo que hacen es pervertir, que lo bueno es malo y lo malo es bueno y no nos vamos a dejar”, dijo la senadora.

Pues bien, este sábado y como parte de una iniciativa apoyada por la Alcaldía de Cali, los colectivos de arte urbano de la ciudad realizan intervenciones en esos mismos espacios públicos que cuentan con licencia expedida por la oficina de Planeación.

Con mensajes como “Somos el arte que cambia”; “Volverán”; “Paren el genocidio” y los rostros de los jóvenes que han muerto en medio de las protestas, las paredes de la Calle Quinta en la ciudad se cubrieron de color nuevamente.

#Atención 🎨 En #Cali el Uribismo vino hacer una masacre, pintamos murales en nombre de nuestros muertos y nos taparon los murales.



Hoy les damos una advertencia, Cali ya no les pertenece. Cali no le pertenece al fascismo, Cali es la capital anti Uribista.@naranja_cali pic.twitter.com/zwpnnaraLt — Univalle Unida (@UnivalleU) July 10, 2021

¡ Te queremos Cali 💙❤️💚!



Con mensajes de paz y reconciliación, los colectivos de arte urbano de la ciudad realizan intervenciones en espacios públicos que cuentan con licencia expedida por @DAPMCali.#ElDiálogoEsElCamino@JorgeIvanOspina pic.twitter.com/J3KTKFvrAA — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) July 10, 2021

Avanza la pintaton, gracias al lienzo en gris que dejaron los "ciudadanos de bien" se podrán plantar ideas nuevas y más impactantes pic.twitter.com/ZiUi7EdHzr — Movimiento Naranja Cali (@naranja_cali) July 10, 2021

En Valle del Cauca, y principalmente Cali, se convirtió en el bastión más reconocido del paro nacional. De acuerdo con el último reporte de la Fiscalía General de la Nación, el departamento también se ubica como el lugar con más muertos en el país en el marco de las protestas.

Según el ente investigador, entre el 28 de abril y el 1 de junio, los enfrentamientos entre manifestantes, vándalos y policías dejan al menos 13 muertos (reconocidos por las autoridades): 1 en Tuluá, 3 Yumbo y 9 en Cali. Inicialmente se hablaba de uno más en la capital vallecaucana, pero las autoridades determinaron que el menor fallecido en Siloé el pasado 29 de mayo murió por asfixia producto del incendio en el local y no por el accionar de la Policía.

El comandante de esa institución en la ciudad, general Juan Carlos León, quien señaló que, “en el sector de Paso del Comercio, Puerto Rellena y Siloé son los sitios donde se han registrado casos de homicidio el ingreso de la Policía ha sido muy difícil. Esperamos tener activadas todas las unidades en las zonas cuando se haga la apertura total”.

Entre los casos contabilizados se encuentran el del agente del CTI identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, quien desfundó un arma de fuego y disparó contra varios de los manifestantes que participaban en un enfrentamiento en el sector de La Luna, acabando con la vida de dos de ellos en el proceso, para posteriormente perder la propia en medio de un linchamiento.

