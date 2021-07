Procuraduría rechaza “enérgicamente” amenazas de muerte hacia líderes sindicales en Colombia

Margarita Cabello, procuradora general de Colombia. Foto: Procuraduría.

Luego de conocerse las amenazas de muerte que está recibiendo Percy Oyola Palomá, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Procuraduría General de la Nación se pronunció al respecto y rechazó dichas conminaciones.

En su pronunciamiento, el Ministerio Público aseguró que condena “enérgicamente” las amenazas no solo contra Oyola, sino también hacia Horacio Bustamante, presidente de la junta directiva de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP). Igualmente, exhortaron a las autoridades a tomar cartas en el asunto y preservar la vida de los líderes sindicales.

“El Ministerio Público hace un llamado a todas las autoridades para que sea garantizada la protección y el ejercicio de sus derechos constitucionales a estos líderes sindicales”, expresa el comunicado de la Procuraduría.

Las amenazas hacia Oyola se conocieron mediante un comunicado, en el que el Comité Ejecutivo de la Confederación General del Trabajo rechazó los ataques hacia los personajes antes mencionados.

“La amenaza fue hecha a través de un panfleto donde prácticamente ordenan asesinarlos, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, la Fiscalía, al Ministerio del Interior para que asuman con prontitud y eficacia una investigación que lleve a esclarecer este grave hecho.”, indicó la Confederación General del Trabajo.

Imagen de archivo. El presidente de la Confederación General del Trabajo, Percy Oyola. Bogotá, 3 de diciembre de 2019. Foto: Colprensa - Sergio Acero.

En su comunicado la CGT también aseguró que, desde el pasado 28 de abril, cuando iniciaron las movilizaciones en Colombia en el marco del Paro Nacional, el presidente de la confederación, Percy Oyola, ha sido víctima de amenazas.

“Es de mencionar que la CGT, en cabeza de su presidente, ha recibido múltiples amenazas y pronunciamientos en su contra de líderes gremiales de la ultraderecha.”, aseveró la organización sindical.

La Confederación General del Trabajo por último señaló que no detendrán su trabajo frente a cualquier tipo de amenaza. “La CGT no renunciará a continuar en las luchas populares defendiendo los intereses de los trabajadores. Estas amenazas no silenciarán las voces de nuestros trabajadores.”, precisó la organización.

Confederación General del Trabajo denuncia amenazas de muerte contra su presidente, Percy Oyola. Foto: Confederación General del Trabajo.

En otras noticias: por amenazas de muerte, Nelson Alarcón, ejecutivo de Fecode, salió del país

Bogotá. Mayo 21 de 2021. En la foto: Nelson Alarcón, ejecutivo de Fecode. (Colprensa - Camila Díaz)

El pasado 21 de junio, también se conoció que el expresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y actual ejecutivo de la organización, Nelson Alarcón, tuvo que abandonar el país debido a que ha recibido una serie de amenazas de muerte contra él y su familia.

En diálogo con RCN Radio, el también miembro del Comité Nacional de Paro, aseguró que a través de sus redes sociales y por mensajes de texto, que durante esa semana recibió más de 1.200 amenazas de muerte en su contra.

Según detalló el ejecutivo de Fecode a la emisora bogotana, tomó la decisión de marcharse de Colombia ya que en las intimidaciones que recibió le aseguraban que pese a que él contaba con un esquema de seguridad, lo iban a asesinar.

“Me decían de todo, que me iban a asesinar sin importar que tuviera la seguridad, me decían de todo y temo por mi vida. Más de 1.200 amenazas en los últimos ocho días, por eso salí del país.”, contó Alarcón en diálogo con el mismo medio.

El ejecutivo además indicó a RCN Radio que en las amenazas que recibió también lo responsabilizaban por el aumento en el número de contagios y muertes por covid-19 en Colombia a causa de las movilizaciones que se han registrado en todo el país desde el pasado 28 de abril.

Alarcón así mismo señaló al medio que, antes de abandonar el país, puso en conocimiento de las autoridades nacionales las amenazas de muerte que ha recibido, con el fin de que investiguen los hechos para que él pueda retomar a Colombia.

Cabe recordar que, el pasado 17 de junio, a través de su cuenta de Twitter, el ejecutivo de Fecode ya había advertido que estaba siendo víctima de amenazas en su contra, y responsabilizó al presidente Iván Duque de cualquier hecho que pudiera acabar con su vida.

“Hago responsable al presidente de la República Iván Duque de cualquier situación que pudiera llegar a pasarme, después de sus declaraciones arrecian las amenazas en contra de mi vida. Defender la democracia y el Estado social de derecho son mi delito.”, escribió Alarcón en su red social.

Trino de Nelson Alarcón denunciando amenazas de muerte en su contra el pasado 17 de junio. Foto: Twitter Nelson Alarcón.

Por el momento, el ejecutivo de Fecode no se ha vuelto ha pronunciar sobre su salida de Colombia, sin embargo, continúa muy activo en sus redes sociales sobre la situación del país.

