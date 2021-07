Un club del ‘Brasileirão’ se adelantó al fichaje de Hugo Rodallega, quien regresa a Latinoamérica tras 14 años jugando en Europa

Después de 14 años el delantero vallecaucano Hugo Rodallega regresará al fútbol latinoamericano, pero no será al América de Cali, como era de esperarse en los planes y negociaciones del conjunto escarlata.

La noticia fue dada a conocer este jueves 8 de julio luego de que el colombiano finalizara contrato en mayo con el relegado Denizlispor de Turquía.

Esta vez no será América de Cali el que fiche al experimentado delantero colombiano de 35 años, pues se adelantó el club Bahia de Brasil. De esa manera, ‘Hugol’ tendrá su primera experiencia en Brasil, luego de haber jugador para clubes de México, Inglaterra y Turquía.

Tras debutar en Deportes Quindío y jugar en Deportivo Cali, Rodallega vistió los colores de Atlas, Necaxa y Monterrey en México, además de pasar por Wigan Athletic y Fulham.

Posteriormente, dio el paso a Turquía, en donde jugó para el Akhisarspor, Trabzonspor y Denizlispor y ahora estará en el equipo del ‘Brasileirão’, tal como lo hizo en su momento el lateral izquierdo colombiano Pablo Armero, de cara al segundo semestre de 2021.

Así fue el anuncio del equipo brasileño en la noche del 8 de julio:

El delantero tomó la decisión de llegar a Salvador de Bahía y continuar con su carrera en el exterior, pese a que en entrevistas a medios colombianos había manifestado interés por regresar al país, pero para jugar en América de Cali y retirarse en el hoy ascendido Deportes Quindío.

Aunque habló con Tulio Gómez, máximo accionista de ‘Los Diablos Rojos, finalmente no se concretó una comunicación u oferta formal por el nacido en Candelaria, Valle del Cauca.

En diálogo sostenido el pasado martes 6 de julio con el programa Super Combo del Deporte, ‘Hugol’ dijo que ahora que es agente libre fue más fácil conversar con Gómez para intentar unirse al escarlata, pero que las ofertas no llegaron en Colombia, sino que en Sudamérica se le adelantó Bahia en Salvador:

Llevo años diciendo que quiero jugar con América, esta vez que las cosas estaban para conversarse, yo con libertad de poder hacerlo, antes con contrato era más difícil, ahora que soy jugador libre estuve conversando con don Tulio, él me manifestó también su deseo de que yo vistiera esta camiseta, me dijo que iba a tener reuniones con su nuevo cuerpo técnico, pero lamentablemente me quedé esperando, nunca me llegó una respuesta de parte de ellos