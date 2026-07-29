Sebastián Villa y Jhon Jáder Durán sí estuvieron en lista de la selección Colombia para el Mundial 2026, confirmó Javier Hernández Bonnet: “Perdón acordado”

Alberto Suárez, el primer entrenador de Jhon Jader Durán en el fútbol profesional, reveló que el jugador sí le pegó a Néstor Lorenzo cuando estaba en la selección Colombia, pero que no se dio cuenta que era él - crédito Un Break/YouTube

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La participación de la selección Colombia en la reciente Copa del Mundo estuvo lejos de cumplir las expectativas de lo que los amantes del fútbol esperaban, luego de caer ante Suiza en los octavos de final, el 7 de julio de 2026.

Después de tres semanas de la participación del equipo de Néstor Lorenzo, se conocieron detalles de lo que ocurrió durante la elección de los futbolistas que representaron a la Tricolor en la cita orbital.

En este contexto, el 28 de julio de 2026, el periodista Javier Hernández Bonnet reveló en el programa de Jugada maestra, de la aplicación Ditu (Caracol Televisión), que el técnico Néstor Lorenzo tuvo en cuenta hasta el último momento a los delanteros Jhon Jáder Durán y Sebastián Villa para estar en el Mundial con la selección Colombia.

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La selección Colombia quedó por fuera del Mundial 2026 tras caer desde los tiros del punto penal ante Suiza en los octavos de final-crédito Charlie Riedel/AP Photo

En el programa, Hernández Bonnet explicó que un directivo de la Federación Colombiana de Fútbol estuvieron en la lista final de la Tricolor para ir al Mundial:

“Un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, con quien conversé en el último Mundial, me respondió una sola pregunta: “¿Qué tan cerca estuvieron Durán y Villa de estar en la selección?” Me dijo: “Veinticuatro horas antes de que se diera la lista, los dos estaban en el listado de Néstor Lorenzo”, dijo.

Y añadió que hubo una especie de acuerdo para perdonar lo ocurrido entre Durán en el camerino después del empate entre Colombia y Perú, el 6 de junio de 2025, teniendo en cuenta que necesitaban al delantero del Benfica de Portugal como ficha clave en el ataque del equipo:

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“Estaban los dos, Villa y Durán. El tema se cae más por el asunto Villa que por el asunto Durán. Eso indica que existía una especie de perdón acordado entre el camerino y Jhon Jáder Durán, un síntoma claro de que los jugadores sentían que lo necesitaban en la Copa del Mundo”.

El entrenador Alberto Suárez reveló lo ocurrido en el camerino de la selección Colombia con Jhon Jáder Durán

El técnico explicó que la rebeldía de Jhon Durán y Yáser Asprilla es normal debido a la etapa de la juventud que viven-crédito @envigadofc/Instagram

Jhon Jader Durán le contó a Alberto Suárez que en el camerino de la selección Colombia no golpeó de forma deliberada a Néstor Lorenzo, sino que lanzó manotazos hacia atrás sin advertir que era el entrenador quien intentaba separarlo de un compañero al que tenía sujeto de la camiseta, una versión que reabre el episodio denunciado el 6 de junio de 2025 y que había sido negado públicamente por el delantero y por el entorno de la Tricolor.

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La declaración de Suárez introduce el primer relato de alguien cercano a uno de los implicados que asegura haber conocido directamente lo ocurrido tras el partido ante Perú. Hasta ahora, la versión pública había oscilado entre la denuncia del periodista Paolo Arenas y la desmentida cerrada de los protagonistas.

Jhon Jáder Durán, junto a Richard Ríos, son los únicos colombianos, por ahora, en el Benfica - crédito Benfica

Según contó el exentrenador en el pódcast Un Break, Durán le dijo que “era mentira” que hubiera agredido a Lorenzo de manera intencional. Suárez precisó que el delantero “tenía agarrado a un compañero del cuello de la camisa”, que el seleccionador intervino desde atrás para separarlo y que el jugador respondió con manotazos sin darse cuenta de quién lo sujetaba.

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“Yo le pregunté por eso y me dijo que era mentira. Que lo que había pasado es que él tenía agarrado a un compañero del cuello de la camisa, Lorenzo se dio cuenta y fue a separarlos deteniendo de la espalda a Durán, que no se dio cuenta de que era Lorenzo y pegó manotazos hacia atrás”, fue todo lo que contó Suárez al respecto en diálogo con Un Break.

Con respecto a la nueva oportunidad que tiene Jhon Jáder Durán con el Benfica de Portugal, Suárez vinculó este nuevo episodio con un momento distinto en la vida del delantero. Señaló que el paso de Durán a Benfica representa “una nueva oportunidad de vida” y agregó que tiene entendido que el jugador será padre.

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“Ojalá aproveche esas oportunidades, y esté más preparado. Si va a volver o no a la selección, él me ha dicho que si quieren que esté, él va a estar, si no, no va a haber ningún problema”, sostuvo el entrenador