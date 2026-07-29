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Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 202: agenda de hoy, 29 de julio

La delegación colombiana tuvo su día con mayor cosecha de medallas de oro siendo patinaje, natación y tiro con arco las disciplinas más destacadas

El ciclismo de pista totaliza tres medallas de oro, tres medallas de plata y una medalla de bronce - crédito Comité Olímpico Colombiano
El ciclismo de pista totaliza tres medallas de oro, tres medallas de plata y una medalla de bronce - crédito Comité Olímpico Colombiano
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Colombia cerró la jornada del martes 28 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 afianzada en el segundo lugar del medallero general, con 16 oros, 11 platas y 10 bronces en el día, un impulso que sostuvo su posición detrás de México y amplió su cosecha en una fecha con podios en 17 disciplinas.

El país llegó a un acumulado de 31 oros, 31 platas y 22 bronces. México se mantuvo al frente con 49 medallas de oro, 45 de plata y 32 de bronce, mientras Cuba quedó tercera con 15 preseas doradas, 14 plateadas y 19 de bronce.

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La gimnasia en trampolín también tuvo acción con Nicole Castellanos y Anny Sánchez - crédito Comité Olímpico Colombiano
La gimnasia en trampolín también tuvo acción con Nicole Castellanos y Anny Sánchez - crédito Comité Olímpico Colombiano

La gimnasia de trampolín también dejó a Colombia en la cima de su medallero, con tres oros. Nicole Castellanos ganó en trampolín individual femenino, Diego Alexander Giraldo y Santiago Parra se impusieron en sincronizado masculino, y Castellanos junto a Giraldo se llevaron el título en sincronizado mixto.

En gimnasia rítmica, el conjunto nacional obtuvo la plata en la final del ejercicio de cinco pelotas. Además, Kizzy Rivas, María Jimena Mendoza, Natalia Jiménez, Adriana Mantilla y Ashlee Patiño lograron el bronce en la clasificación general por equipos. La arquería aportó otros dos títulos. Sara López ganó la prueba individual femenina y luego, junto a Pablo Gómez, consiguió el oro en equipos mixtos.

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En el velódromo, Juan Pablo Duarte, el ciclismo de pista entregó un oro, una plata y un bronce. Kevin Quintero se impuso en la velocidad masculina, Cristian Ortega terminó detrás de él y Lina Hernández fue tercera en el ómnium femenino.

Colombia históricamente ha estado en el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano
Colombia históricamente ha estado en el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

El esquí náutico completó una de las mejores campañas colombianas en Santo Domingo 2026. La disciplina cerró con 12 medallas: cuatro oros, seis platas y dos bronces, y terminó en el primer lugar de su medallero gracias a los resultados de Daniela Verswyvel, campeona en slalom femenino y overall femenino, Martina Piedrahita, bronce en slalom y plata en overall, Sebastián Martínez, subcampeón en salto masculino, y Pablo Alvira, bronce en figuras masculinas.

El tenis añadió tres preseas más al balance nacional. María Paulina Pérez y Cristian Rodríguez ganaron el oro en dobles mixtos, Juan Sebastián Gómez obtuvo la plata en sencillos masculino y Gómez junto a Rodríguez lograron el bronce en dobles masculino.

En bowling, Colombia dominó la prueba de dobles femenino con un 1-2. Clara Juliana Guerrero y Juliana Franco se quedaron con el oro, mientras María José Rodríguez y Juliana Botero obtuvieron la plata.

El taekwondo se despidió de los Juegos con cuatro medallas: una de oro, una de plata y dos de bronce. Gloria Mosquera ganó en la categoría +73 kilogramos, Kiara Paz fue plata en -73 kilogramos, y Luis Soto en -87 kilogramos, junto con el equipo colombiano de kyorugui mixto, alcanzaron los dos bronces.

La natación abrió su programa con cinco podios para el país: un oro, dos platas y dos bronces. Sirena Rowe ganó los 50 metros libre, Juan José Giraldo fue tercero en 100 metros pecho, Mariana Cabezas obtuvo el bronce en 800 metros libre, y los relevos femenino y masculino de 4x200 metros libre sumaron plata y bronce.

El judo concluyó su participación con una medalla de oro, tres de plata y tres de bronce. En la jornada de cierre, el equipo mixto terminó en la quinta posición de la tabla general.

Las competencias en donde Colombia puede ganar medalla en la jornada del 29 de julio

La selección Colombia fue subcampeona del torneo de fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014 - crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia fue subcampeona del torneo de fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En clavados comenzó la actividad con las preliminares de trampolín individual femenino de 1 metro y trampolín masculino de 3 metros. Valentina Zapata y Viviana Uribe avanzaron a la final en la primera prueba, y Luis Felipe Uribe, junto a Sebastián Morales, hizo lo mismo en la segunda.Valentina Zapata y Viviana Uribe avanzaron a la final en la primera prueba, y Luis Felipe Uribe, junto a Sebastián Morales, hizo lo mismo en la segunda.

El tiro con arco también tendrá ceremonia de entrega de medallas en las competencias de arco recurvo en las ramas masculina y femenina. Colombia también disputará la final de equipos mixtos en esa modalidad ante México.

Bolos también será otro de los deportes donde Colombia parte como favorita para ganar la medalla de oro en tríos masculinos y femeninos. El ciclismo de pista de Santo Domingo conocerá sus campeones en el Omnium masculino y femenino.

El patinaje y la natación repartirán 11 medallas de oro en donde Colombia tiene altas posibilidades de aumentar su ventaja frente a Cuba y acercarse a la delegacíon de México. Por último, se destaca el inicio del fútbol femenino con el partido entre Colombia y Jamaica.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Sara López revalidó su papel como favorita en el tiro con arco conquistando tres medallas - crédito Comité Olímpico Colombiano
Sara López revalidó su papel como favorita en el tiro con arco conquistando tres medallas - crédito Comité Olímpico Colombiano
  1. México: 49 medallas de oro; 45 medallas de plata; 32 medallas de bronce.
  2. Colombia: 31 medallas de oro; 31 medallas de plata; 22 medallas de bronce.
  3. Cuba: 15 medallas de oro; 14 medallas de plata; 19 medallas de bronce.
  4. Venezuela: 11 medallas de oro; 17 medallas de plata; 30 medallas de bronce.
  5. República Dominicana: 10 medallas de oro; 9 medallas de plata; 29 medallas de bronce.
  6. Guatemala: 6 medallas de oro; 9 medallas de plata; 13 medallas de bronce.
  7. Puerto Rico: 6 medallas de oro; 6 medallas de plata; 13 medallas de bronce.
  8. El Salvador: 4 medallas de oro; 1 medalla de plata; 7 medallas de bronce.
  9. Costa Rica: 2 medalla de oro; 2 medallas de plata; 5 medalla de bronce.
  10. Panamá: 2 medalla de oro; 2 medallas de plata; 2 medalla de bronce.

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