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Valentino Lázaro denunció agresión en San Andrés por su orientación sexual: “Me dijo que en la isla no aceptaban personas como yo”

El creador de contenido aseguró que fue víctima de insultos y agresiones físicas por parte de un prestador de servicios turísticos en la isla y cuestionó la respuesta que recibió de las autoridades

Valentino Lázaro denuncia una agresión homofóbica en San Andrés y explica por qué decidió contarlo - crédito @valentinolazaroh_/tiktok

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El creador de contenido Valentino Lázaro publicó un video en sus redes sociales en el que relató un episodio de discriminación y violencia que, según afirmó, vivió durante un viaje a San Andrés.

En su testimonio aseguró que fue insultado, golpeado y amenazado por un hombre que le prestaría un servicio de transporte en motocicleta, luego de que se refiriera a su orientación sexual y la forma en la que se expresa el influenciador.

La grabación, en la que además mostró videos del momento en el que solicitó la intervención de la Policía y la manera en la que intervinieron otros ciudadanos, rápidamente generó cientos de reacciones entre usuarios que expresaron solidaridad con el creador de contenido y reabrió el debate sobre la discriminación hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+.

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Al comenzar su relato, Valentino explicó que decidió hacer pública la situación, no para promover mensajes en contra de la isla, sino para llamar la atención sobre hechos que, según dijo, no deberían normalizarse.

Durante la sección 'La línea de la vida', Valentino Lázaro repasó los momentos más determinantes de su historia, habló de los desafíos personales que enfrentó y explicó por qué considera su recorrido un aprendizaje - crédito cortesia Canal RCN
El influenciador Valentino Lázaro denuncia una agresión homofóbica durante un viaje a San Andrés - crédito cortesia Canal RCN

Me agredieron en San Andrés por mi orientación y les voy a contar exactamente lo que pasó. No hago este video para generar odio ni tampoco para atacar a San Andrés. Lo hago porque cuando estas cosas pasan y nadie las cuenta, es mucho más fácil que se repitan”, expresó.

Según contó, la situación se dio después de que buscó un servicio de transporte para movilizarse dentro de la isla, pues, en un principio, el señor que le ofreció el medio le informó el valor habitual del recorrido, pero la conversación cambió cuando, de acuerdo con su versión, el isleño notó la orientación de Lázaro.

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“Todo empezó cuando fui a preguntar por un servicio que prestaban en una moto. Me dijeron que costaba ‘veinte’ de ida y que ida y regreso costaba treinta. Hasta ahí, todo normal. Pero todo esto cambió cuando la persona que me iba a prestar el servicio se dio cuenta que yo era muy amanerado. Me miró y me dijo que este servicio para los maricas costaba setenta”, relató.

El creador de contenido explicó que respondió con humor utilizando una expresión que, según dijo, hace parte de su lenguaje cotidiano, sin imaginar que eso desencadenaría una reacción violenta.

Valentino Lazaro fue eliminado de 'La casa de los famosos Colombia' luego de perder el apoyo del público - crédito cortesía Canal RCN
Valentino Lázaro aclara que su denuncia no es contra San Andrés, sino un llamado al respeto y a las autoridades - crédito cortesía Canal RCN

“La verdad, me sorprendió, pero lo único que le respondí fue como: ‘Uy, no, amor, déjenoslo en treinta, que está más barato’. En ese momento él me dijo: ‘¿Mor? Yo no soy su amor, ¿cómo así? ¿Qué le pasa?’ Y empezó a insultarme demasiado fuerte. Quiero aclarar algo, porque sé que hay personas que se van a quedar con esa palabra. ‘Mor’ es una muletilla que tengo todos los días. No fue una insinuación, no fue una burla hacia él o una falta de respeto, simplemente es una muletilla que tengo”, explicó.

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