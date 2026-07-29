Jurados de ‘MasterChef Celebrity’ le dieron fuerte regaño a los participantes: “Es inaceptable”

'MasterChef Celebrity' enfrenta tensión, jurados reprueban el nivel de los participantes - crédito cortesía Canal RCN

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El panel de jurados de MasterChef Celebrity expresó una profunda molestia en el más reciente episodio tras observar que los concursantes presentaron platos considerados demasiado básicos y alejados del estándar que exige la competencia.

El episodio marcó uno de los momentos más tensos de la temporada 2026 del programa emitido por Canal RCN.

En la edición más reciente, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso protagonizaron un enérgico llamado de atención dirigido a las celebridades que aún permanecen en la competencia. Los jurados coincidieron en que el desempeño general se ubicó muy por debajo de lo observado en los primeros capítulos, cuando los participantes sorprendieron con recetas de mayor dificultad y creatividad.

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Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso exigieron mayor compromiso y creatividad a las celebridades en competencia - crédito cortesía Canal RCN

Durante la deliberación, los chefs enfatizaron que los elogios recibidos por algunos concursantes al inicio del reality podrían haber generado una sensación de complacencia y falta de autocrítica. Nicolás de Zubiría afirmó que los participantes parecían haberse relajado, lo que se reflejó en preparaciones básicas que no demostraban todo el potencial que tienen dentro de la competencia.

El reclamo colectivo se centró en la necesidad de que los famosos retomen el riesgo culinario y presenten propuestas capaces de desafiar los parámetros del certamen. Los jurados señalaron que esperan ver nuevamente recetas complejas, con técnicas avanzadas y una presentación cuidada.

Jorge Rausch lamentó la baja en la calidad de los platos y Nicolás de Zubiría atribuyó el declive a los elogios previos - crédito cortesía Canal RCN

“Quiero decir algo: venían mostrando un nivel excelente, con platos sabrosos y complejos, pero hoy todos descendieron en la calidad, todo resultó simple, predecible. Sé que pueden ofrecer mucho más que esto”, afirmó Jorge Rausch. A este mensaje se sumó Nicolás de Zubiría, quien atribuyó la caída en el rendimiento a los elogios de las primeras jornadas. “Creo que la responsabilidad es nuestra, los elogiamos demasiado al principio y eso los hizo bajar la guardia”, señaló.

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Belén Alonso intervino para recalcar: “Nos malacostumbraron”. El chef Rausch insistió en la gravedad de la situación: “Son dos personas por plato, esto no puede suceder”. Nicolás de Zubiría reforzó el reclamo técnico: “Necesito que usen más vegetales, casi todos los platos fueron carbohidratos, pollo y una salsa. Requiero ver más técnica en sus propuestas”.

En la revisión de los platos, varias parejas recibieron observaciones puntuales. Milena López e Iván Marín enfrentaron críticas por el exceso de cilantro en su salsa, lo que alteró el sabor principal del platillo y puso en duda la armonía de su propuesta. Por su parte, Robert Farah y Marcela Carvajal presentaron dificultades en el emplatado, pese a que el sabor resultó atractivo para los jueces.

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Nicolás de Zubiría consideró que los elogios iniciales influyeron en la caída del rendimiento de los participantes y señaló que la autocrítica es clave para mantener el nivel en la competencia - crédito cortesía Canal RCN

El equipo conformado por Julieta Piñeres y Jimmy obtuvo comentarios favorables por la sazón de su receta, aunque los expertos les recomendaron variar su repertorio y explorar nuevas alternativas más allá de su zona de comodidad. Otras duplas como la de Virginia Gómez y Víctor Tarazona también fueron señaladas por recurrir a elaboraciones demasiado simples, aunque los ingredientes estuvieron bien cocidos.

En contraste, la participación de Sebastián Vega y Angélica Blandón derivó directamente en la entrega del delantal negro, símbolo de riesgo de eliminación. Su preparación incluyó pollo sin cocción adecuada, una de las faltas más graves en el concurso según las reglas expuestas por los jurados. Lo mismo ocurrió con Luisa Vergara y Tavo Bernate, quienes no lograron cocinar los patacones correctamente.

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Belén Alonso y el resto del jurado insistieron en la importancia de la técnica y la variedad de ingredientes en cada preparación - crédito cortesía Canal RCN

Los chefs reiteraron que servir ingredientes crudos constituye una infracción imperdonable en el formato de MasterChef Celebrity, lo que situó a ambas parejas directamente en riesgo de abandonar la competencia. El mensaje fue claro: el programa exige nivel, creatividad y autocrítica, y los concursantes deben demostrarlo en cada reto.

Las reacciones del público en redes sociales no se hicieron esperar, con comentarios que oscilaron entre la sorpresa y la expectativa sobre el futuro de quienes recibieron el delantal negro. La presión recae ahora sobre los famosos, quienes deberán elevar la calidad de sus preparaciones si aspiran a mantenerse en la competencia y evitar nuevas reprimendas del jurado.

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