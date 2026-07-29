Así quedaron las comisiones constitucionales del Senado: Gobierno De la Espriella hace cuentas y el Pacto Histórico tiene bancada mayoritaria

Luego de una semana de sesiones en el Congreso de la República, las comisiones del Senado de Colombia quedaron definidas para la legislatura 2026-2030, con la integración de las siete comisiones constitucionales permanentes en las que iniciará el trámite de proyectos de ley y reformas constitucionales antes de pasar a la plenaria.
Estos escenarios serán el primer escenario de estudio y debate de los proyectos legislativos, cuya composición es clave porque cada una concentra temas específicos y su integración puede facilitar o trabar el avance de reformas del Gobierno, la oposición y las bancadas.
La definición se conoció el martes 28 de julio de 2026, en donde la distribución fue acordada entre las bancadas. Vale mencionar que todo proyecto debe pasar primero por una de estas comisiones antes de llegar a la plenaria:
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- La Comisión Primera, integrada por 20 congresistas, concentra los debates sobre reforma constitucional, derechos fundamentales, organización del Estado, paz y asuntos étnicos.
- La Segunda, conformada por 13 senadores, tramita política internacional, defensa, relaciones exteriores y comercio exterior, de acuerdo con esas mismas fuentes.
- La Tercera, con 15 parlamentarios, estudia hacienda pública, impuestos, deuda, crédito público, política económica y sistema financiero.
- La Cuarta (15 senadores) se ocupa del presupuesto general de la Nación, las finanzas públicas y el control fiscal.
- La Quinta (13 senadores) revisa agricultura, minas, energía, ambiente y recursos naturales. La Sexta (13 senadores) analiza educación, cultura, comunicaciones, transporte, obras públicas, servicios públicos, ciencia y tecnología.
- La Séptima (14 senadores) tramita iniciativas sobre salud, trabajo, seguridad social, vivienda, familia y régimen de los servidores públicos.
Ante ello, este fue el acuerdo que pactaron las bancadas políticas para la conformación de cada una de las comisiones del Senado de la República para el cuatrienio 2026 - 2030.
Así quedaron conformadas las comisiones del Senado
Comisión Primera
- Diana Carolina Corcho Mejía (Pacto Histórico)
- Yuly Esmeralda Hernández Silva (Pacto Histórico)
- Carlos Alberto Benavides Vera (Pacto Histórico)
- Alex Javier Flórez Hernández (Pacto Histórico)
- Isabel Cristina Zuleta López (Pacto Histórico)
- Rafael Nieto Loaiza (Centro Democrático)
- Hernán Cadavid Márquez (Centro Democrático)
- María Clara Posada (Centro Democrático)
- Fabio Raúl Amín Saleme (Partido Liberal)
- Héctor Olimpo Espinoza (Partido Liberal)
- Óscar Sánchez de León (Partido Liberal)
- Jonathan Ferney Pulido ‘Jota Pe’ (Alianza Verde)
- Juan Carlos García Gómez (Partido Conservador)
- Santiago Barreto Triana (Partido Conservador)
- Alfredo Deluque Zuleta (Partido de la U)
- Nicolás Gómez Medina (Cambio Radical)
- Manuel Virgüez Piraquive (MIRA)
- Enrique Gómez Martínez (Salvación Nacional)
- Luis Carlos Rúa (ASI)
- Iván Cepeda (Estatuto de oposición - Pacto Histórico)
Comisión Segunda
- Agmeth José Scaff Tijerino (Pacto Histórico)
- Alejandra Omaña Ortiz (Pacto Histórico)
- Mary Jurado Palomino (Pacto Histórico)
- Honorio Henríquez Pinedo (Centro Democrático)
- Josué Alirio Barrera (Centro Democrático)
- Lidio García Turbay (Partido Liberal)
- Luis Alfonso Mejía (Alianza Verde)
- José Omero Cuaspud (AICO)
- Wadith Alberto Manzur (Partido Conservador)
- Antonio José Correa (Partido de la U)
- María Irma Noreña Arboleda (Partido de la U)
- Germán Andrés Rodríguez Prieto (Salvación Nacional)
- Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso)
Comisión Tercera
- Martín Alonso Caicedo Carabalí (Pacto Histórico)
- Deisy Johana Osorio Márquez (Pacto Histórico)
- Jorge Alejandro Ocampo Giraldo (Pacto Histórico)
- David Ricardo Racero (Pacto Histórico)
- Cristian Munir Garcés Aljure (Centro Democrático)
- Juan Fernando Caicedo Callejas (Centro Democrático)
- María Angélica Guerra López (Centro Democrático)
- Alix Yirley Vargas Torrado (Partido Liberal)
- Yesid Enrique Pulgar Daza (Partido Liberal)
- Andrea Padilla Villarraga (Alianza Verde)
- David Barguil Assis (Partido Conservador)
- Juan Carlos Garcés Rojas (Partido de la U)
- Edgardo Espitia (Cambio Radical)
- Sara Jimena Castellanos (Salvación Nacional)
- Gustavo Moreno (Alianza Verde)
Comisión Cuarta
- Wilson Néber Arias Castillo (Pacto Histórico)
- Laura Cristina Ahumada García (Pacto Histórico)
- Aida Yolanda Avella Esquivel (Pacto Histórico)
- Kamelia Edith Zuluaga Navarro (Pacto Histórico)
- Carlos Manuel Meisel Vergara (Centro Democrático)
- Enrique Cabrales Baquero (Centro Democrático)
- Laura Ester Fortich Sánchez (Partido Liberal)
- Álvaro Henry Monedero Rivera (Partido Liberal)
- Carlos Eduardo Enríquez Caicedo (Alianza Verde)
- Diela Liliana Benavides Solarte (Partido Conservador)
- Luis Eduardo Díaz Mateus (Partido Conservador)
- Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza (Partido de la U)
- Carlos Mario Farelo Daza (Cambio Radical)
- John Alejandro Bermeo Rodríguez (Salvación Nacional)
- Wilder Escobar Ortiz (ASI)
Comisión Quinta
- Carmen Patricia Caicedo Omar (Pacto Histórico)
- Yaini Isabel Contreras Jiménez (Pacto Histórico)
- Cristian Kevin Gómez Paz (Pacto Histórico)
- Juan Fernando Espinal Ramírez (Centro Democrático)
- Óscar Leonardo Villamizar Meneses (Centro Democrático)
- María Eugenia Lopera Monsalve (Partido Liberal)
- Camilo Torres Villalba (Partido Liberal)
- Ariel Fernando Ávila Martínez (Alianza Verde)
- Miguel Ángel Barreto Castillo (Partido Conservador)
- Marcos Daniel Pineda García (Partido Conservador)
- Johny Besaile Fayad (Partido de la U)
- Gonzalo Baute González (Cambio Radical)
- Didier Lobo Chinchilla (Cambio Radical)
Comisión Sexta
- Pedro Hernando Flórez Porras (Pacto Histórico)
- Walter Alfonso Rodríguez Chaparro (Pacto Histórico)
- María Eugenia Londoño Ocampo (Pacto histórico)
- Esteban Quintero Cardona (Centro Democrático)
- Julia Correa Nuttin (Centro Democrático)
- Gersson Vargas Valdeleón (Partido Liberal)
- María Lucía Villalba Gómez (Nuevo Liberalismo)
- John Amaya Rodríguez (Alianza Verde)
- José Gutemberg Macea Gómez (Cambio Radical)
- Daniel Restrepo Carmona (Partido Conservador)
- Ana Paola García Soto (Partido de la U)
- Nelson Javier López Rodríguez (Cambio Radical)
- Carlos Eduardo Guevara Villabón (MIRA)
Comisión Séptima
- Sandra Claudia Chindoy Jamioy (Pacto Histórico)
- Martha Isabel Peralta Epieyú (MAIS)
- Ferney Silva Idrobo (Pacto Histórico)
- Orlando Miguel de la Hoz García (Pacto Histórico)
- Andrés Eduardo Forero Molina (Centro Democrático)
- Claudia Margarita Zuleta Murgas (Centro Democrático)
- Zandra María Bernal (Centro Democrático)
- Leonardo de Jesús Gallego Arroyave (Partido Liberal)
- Santiago Montoya Montoya (Partido Liberal)
- Duvalier Sánchez Arango (Alianza Verde)
- Nadia Blel Scaff (Partido Conservador)
- Norma Hurtado Sánchez (Partido de la U)
- Selmen David Arana Cano (Cambio Radical)
- Ana Paola Agudelo García (MIRA)
Pulso por las presidencias de las comisiones
Tras definirse la integración de las comisiones aún estaban pendientes las jefaturas de cada una. De acuerdo con información recopilada por El Nuevo Siglo, en este escenario también hubo acuerdos partidistas sobre presidencias y vicepresidencias, al tiempo que mencionó nombres de quienes presidirían varias comisiones.
Entre los nombramientos previstos para las presidencias, la Comisión Primera del Senado quedaría en manos de Enrique Gómez, de Salvación Nacional.
La Segunda estaría a manos del expresidente del Senado Lidio García (Partido Liberal). En cuanto a las comisiones económicas, la Comisión Tercera del Senado tendría como presidente a David Barguil (Partido Conservador) y la Cuarta sería liderada por Carlos Meisel (Centro Democrático).
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Por último, el medio citado reveló que la Comisión Quinta del Senado quedaría bajo la presidencia de Juan Espinal (Centro Democrático), la Sexta sería conducida por Carlos Guevara (Partido Mira) y la Séptima tendría a Andrés Forero (Centro Democrático), respectivamente.
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