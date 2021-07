‘No estábamos planeando tener un bebé’: Cristina Hurtado revela cómo está viviendo su embarazo

Ha pasado cerca de un mes desde que la presentadora Cristina Hurtado reveló a través de su canal de YouTube que, “15 años después vuelvo a ser mamá”, con ese título le dio la noticia a sus fanáticos y se estrenó como youtuber. Tiempo después, por el mismo medio reveló cuál sería el sexo del nuevo integrante de la familia Narváez Hurtado, anunciando la llegada de otro varón mientras que su esposo esperaba una niña.

En entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1, Hurtado habló de cómo está viviendo su embarazo, los cambios que ha notado y cómo se enteró de la llegada de este bebé que los tomó por sorpresa.

“Diez años planificando y todo venía muy bien, las cuentas estaban perfectas pero no sé que pasó ahí y las cuentas se nos cruzaron. En el mes de abril tuve un retraso y cómo ya lo había contado me empezaron a doler los senos impresionante”, mencionó la presentadora de ‘Guerreros’.

Además, agregó que tuvo mucho miedo cuando comenzaron estos dolores porque para ella no era normal, por lo que tomó la decisión de tomarse la prueba de embarazo y el resultado fue el que todos conocemos mientras se preguntaba qué pasaría con la llegada de este bebé.

“No estábamos planeando tener un bebé y al principio fue difícil asimilarlo para todos, sobre todo para José y para mí, nosotros nos sentimos papás primerizos, porque nos toca enfrentar esta paternidad y esta maternidad después de 15 años, es decir, más de una década donde la tecnología ha cambiado en la ecografía que te salen en 4D”, confesó Hurtado al programa ‘Lo Sé Todo’.

En la entrevista, la comunicadora mencionó que uno de los primeros síntomas que sintió fue vómito, tan fuerte que tuvo que asistir a la clínica, ya va por su cuarto mes de gestación y comenzó a sentir que los movimientos de su bebé. “He comenzado a sentir alguna cosita por ahí que no son los intestinos”.

“El viernes pasado a las 8 de la noche, la gente estuvo muy pendiente, he recibido una cantidad de mensajes preciosos aunque la mayoría de la gente quería niña, los invitados, mis hijos, mi esposo y sólo yo creía que es un niño y todo el mundo diciéndole que es una niña, que pecao”, haciendo referencia al momento en que revelaron el sexo del bebé que viene en camino.

Tomado del Canal Oficial de YouTube Cristina Hurtado

Después de enterarse de la noticia, la presentadora junto a su esposo no han pensado todavía en ese nombre que quieren para su hijo. “Todavía no hay uno que uno diga ‘ese es el nombre perfecto’ no, fíjate que no, la verdad es que el 2021 me ha traído muchas bendiciones”.

Asimismo, recordó que lo que va corrido de este año ha vivido momentos de alegría como el cambio de casa y la recuperación de su padre, quien pasó una dura prueba en una UCI por cuenta del covid-19 y ahora, la llegada de su bebé; pero también con nostalgia, menciona que debe abandonar el programa ‘Guerreros’ como madrina de las ‘Cobra’s.

“Es un hecho que me voy del programa porque tengo que irme a cuidar a mi bebé, voy a tener un parto y tengo que vivir todo el tema de maternidad, lo que no sabemos cuál es la fecha exacta en la que no voy a estar acompañándolos en el programa pero mi corazón queda en guerreros”, finalizó para ‘Lo Sé Todo’.

