Video | Reapareció ‘Baby Fat’ después de su accidente con la camioneta de ‘La Segura’

Hace unas semanas se conoció que el creador de contenido conocido como ‘Baby Fat’, mientras la influenciadora ‘La Segura’ se encontraba fuera de la ciudad, decidió sacar la camioneta de la joven sin su permiso, con tan mala suerte que ocurrió un terrible accidente y el automóvil quedó en pérdida total.

Este martes, el hombre apareció a través de su cuenta de Instagram en donde se refirió a lo ocurrido y él mismo aseguró que no hablará más del hecho y que responderá solamente a Natalia Segura.

“Hace rato que quería aparecer por aquí a hablarles, compartirles muchos sentimientos que están pasando en este momento. Créanme que no es fácil la presión que estoy sintiendo, yo quiero aclarar algo, salga lo que yo salga a decir, por aquí no a todo el mundo se va a poder tener contento”, expresó en un primer momento el influenciador.

El joven hizo una reflexión del momento que vivió, asegurando que son muchos los medios de comunicación que lo han contactado para que hable de lo que ocurrió ese día en que se conoció el accidente en la camioneta de su amiga.

“Hay muchos medios de comunicación que han llegado al punto de ofrecerme dinero, y vea, me pueden ofrecer el triple de lo que costaba la camioneta y yo no voy a salir a hablar nada y mucho menos por aquí, ellos se han encargado de inyectar veneno”, mientras que el aseguraba que en todo momento lo hicieron quedar mal a él.

También se dirigió a aquellas personas que han salido a hablar con total propiedad del tema sin conocer lo que realmente ocurrió de fondo y solamente se han dedicado a juzgar lo que pasó esa noche en que estrelló la camioneta.

“Yo creo que a nadie tengo por qué darle explicaciones, a la única que tengo darle explicaciones es a ella y tengo dos opciones en este momento, la primera es sentarme a llorar y la segunda es sentar cabeza”.

El creador de contenido le respondió a aquellos que no lo conocen o que simplemente se han dedicado a conocer de él lo que publica a través de sus redes sociales.

“Uno nunca puede decir que conoce a alguien a través de una pantalla, uno aquí muestra lo que quiere mostrar, usted nunca va a decir ‘ay, es que yo lo conozco’ porque es mentira, pero créanlo que para mí no ha sido fácil, aparte de la salud la presión ha sido muy fuerte”, expresó Baby Fat en sus historias de Instagram.

El joven influenciador habló de su salud y afirmó que todavía se encuentra en tratamiento, debió conseguir un traslado de la clínica donde se encontraba, porque según indicó, no se sentía confiado y conforme con el lugar donde se encontraba.

“Necesitaba decir esto porque quería quitarme tanta presión de encima y quitarme este nudo de la garganta. No es sólo por aquí por Instagram, sino que también son llamadas de muchas personas, yo dejo que Dios y la vida se encarguen de todo y tenía que decir esto también porque emocionalmente no me encontraba bien, en mi corazón solamente hay amor para brindarles”, finalizó apuntando el influenciador.

La camioneta que tenía La Segura era una Mercedes Benz Gle450 4matic, valorada en aproximadamente 293 millones de pesos, ensamblada con tecnología de punta, posee comandos de voz, un sistema de luces led en los laterales (puertas y tableros), tiene espacios digitales e incluye varios modos de manejo.

