Carla Giraldo tuvo que bloquear los comentarios ante las críticas en redes sociales

Un novelón cargado de drama fue el protagonista de los capítulos más recientes de MasterChef Celebrity Colombia 2021, especialmente el emitido el domingo 4 de julio. ¿Qué pasó? Las cosas pasaron de castaño a oscuro durante el quinto reto de eliminación en el que cocinaron por su cupo varios de los participantes.

Durante el reto, algunos de los concursantes se ayudaron entre sí y esas acciones fueron vistas como tramposas por los demás, entre ellos, por Carla Giraldo, quien arremetió contra Ana María Estupiñán, quien se enredó y no alcanzó a terminar la crema de uno de sus postres, por lo que su compañero en dicha prueba – el actor y presentador Mario Espitia – le cedió parte de la suya.

“Si yo fuera Ana jamás hubiera recibido una crema que no es mía porque no me parece justo”, expresó Carla Giraldo en las entrevistas individuales.

En medio de todo el caos, Carla Giraldo aprovechó para sacarle en cara algo a Liss Pereira: “El ejemplo pa’ tu hijo, la mentira”. Enseguida la comediante dice que la deje “quieta”, pero la actriz le recuerda una supuesta “trampa” que hizo en algún reto pasado y que, al parecer no fue mostrada al público.

“Me molestó mucho que me tildara de tramposa cuando yo ni siquiera estaba cocinando. Créanme que si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta”, expresó Pereira en una entrevista individual.

Ante la situación, se generó una polémica en redes sociales criticando a Giraldo por su actitud durante el capitulo. Muchos, señalaron a la actriz de tener un genio no muy agradable y hasta se dirigieron a sus cuentas personales para dejarle comentarios negativos.

Por esa razón, la actriz tuvo que tomar acciones y bloqueó la opción para que sus seguidores puedan comentar sus publicaciones. Sin embargo, no se refirió a los hechos, dejando claro que su posición frente a las palabras que dijo sigue siendo la misma.

Sin embargo, la opinión que tiene Jorge Rausch, uno de los jurados del reality de cocina, es diferente a la de muchos espectadores, pues recientemente se refirió a la actriz paisa cuando participaba de una ronda de preguntas y respuestas que llevó a cabo para sus miles de seguidores.

“¿Cómo te llevas con Carla?”, fue uno de los miles de comentarios que recibió Rausch en su dinámica, a lo cual contestó: “Me llevo increíble. Ella es única, espectacular, pila, inteligente y muy pero muy rápida. Tiene un sentido del humor único. Yo la adoro”.

Además, mencionó que a través de los capítulos de Masterchef Celebrity los espectadores podrán notar que entre ambos existe una muy buena relación.

Carla Giraldo, por su parte, no dudó en responder a los elogios de Jorge Rausch y aseguró que lo aprecia de igual manera. “Como te quiero”, fue el comentario que dejó al repostear la historia.

SEGUIR LEYENDO: