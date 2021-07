Estos son los cursos que ofrece el Planetario de Bogotá en su temporada de vacaciones infantiles

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que, en el marco de las vacaciones infantiles, el Planetario de Bogotá dispuso dos cursos para los pequeños, que se llevarán a cabo los días 13, 14, 15 y 16 de julio, cada uno con un cupo de 20 niños, y que se realizarán de forma virtual por medio de la plataforma Google Meet.

‘Las maravillas de la luz’ es uno de los cursos que se ofrecerán dentro de las actividades, dirigido a niños de los 4 a los 7 años, que se realizará de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

“Aquí, los pequeños podrán entender cómo estudian los científicos el universo mediante instrumentos que permiten capturar información mediante la luz visible, así como en otras longitudes de onda del espectro electromagnético”, detalló la Alcaldía de Bogotá.

De igual forma, se abrirá el curso ‘Lo que nos dice la ciencia ficción’, dirigido a niños entre los 8 y los 12 años, que tendrá lugar de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. “A partir de este género, los niños podrán conocer diferentes campos de la astronomía como: la astrobiología y la astronáutica”, señaló la administración.

Asimismo, dio a conocer que, “durante este vacacional se abordan diferentes ramas de la astronomía y las ciencias del espacio, a propósito de la ciencia ficción y lo que ella tiene para decirnos en cada uno de estos campos”.

Los interesados podrán conocer información, costos e inscripciones, ingresando a la página oficial del Planetario de Bogotá.

Niños de bajos recursos en Bogotá recibieron celulares para estudiar

La pandemia tuvo un impacto significativo en los métodos de educación usados en el país, por primera vez los estudiantes tuvieron que quedarse en casa y hacer uso de conectividad virtual para tomar clases.

La dificultad en todo el territorio colombiano es que un gran porcentaje de la población no tiene los recursos necesarios para tener celulares o computadores que faciliten que los niños y niñas puedan tomar de forma normal las clases y a esto se le suma, que no todos los ciudadanos tiene acceso a redes bien sea porque el internet no llega a sus lugares de vivienda o que por recursos no pueden pagar el costo del internet.

Teniendo en cuenta el panorama anterior, una compañía decidió donar celulares a niños y niñas de escasos recursos económicos que viven en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, los estudiantes hacen parte de la Fundación Colombianitos.

El fin de la empresa es que los menores participen de las actividades virtuales, envíen trabajos, puedan usar los aparatos electrónicos para divertirse y además, puedan comunicarse con sus familiares. Por lo que la fundación agradece a la empresa su donación y la oportunidad de que los niños y niñas puedan.

“La mejor forma de construir país es formando a las nuevas generaciones, gracias a esta donación nuestros colombianitos podrán estudiar en esta época de virtualidad y alternancia”, aseguró Gladys Sanmiguel, directora ejecutiva de la Fundación Colombianitos.

RCN Radio señaló que esta donación ayuda a niños como Dayron López, de 12 años, que actualmente cursa séptimo grado y cuenta que tener clases virtuales ha sido muy complicado para él, pues sus estudios se han visto afectados porque en su casa sólo cuentan con el celular de su mamá, y cuando ella sale a trabajar, no puede continuar con las clases.

Esta iniciativa llegará a otras ciudades del país, como Barbosa (Antioquia), Tocancipá (Cundinamarca) y Puerto Tejada (Cauca).

