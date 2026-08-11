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Cierran cinco sectores del parque Puracé por alerta naranja, pero mantienen abiertas las rutas Popayán–La Plata e Isnos

La Resolución 338, expedida el 4 de agosto de 2026, restringe el acceso a varios tramos y rutas hacia atractivos naturales ante el aumento de la actividad del macizo volcánico informado por el SGC

Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre temporal de sectores y senderos del Parque Nacional Natural Puracé por la alerta naranja del volcán Puracé - crédito Parques Naturales y Nacionales de Colombia
Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre temporal de sectores y senderos del Parque Nacional Natural Puracé por la alerta naranja del volcán Puracé - crédito Parques Naturales y Nacionales de Colombia
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La Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre temporal de los sectores San Nicolás, San Juan, San Rafael, Pilimbalá y Paletará del Parque Nacional Natural Puracé, así como de los senderos que conducen hacia el volcán Puracé, la cadena volcánica de los Coconucos, los termales de San Juan y la cascada de San Nicolás.

La medida, adoptada mediante la Resolución 338 del 4 de agosto de 2026, responde al incremento significativo de la actividad volcánica y al cambio de alerta de amarilla a naranja decretado por el Servicio Geológico Colombiano el 1 de agosto.

El cierre preventivo busca salvaguardar la integridad de visitantes y comunidades indígenas asentadas en los alrededores, fortaleciendo la capacidad de preparación y respuesta ante posibles escenarios de riesgo. El nivel de alerta naranja implica un aumento en la actividad volcánica, manifestada en cambios de sismicidad, deformación de la superficie, variaciones en la desgasificación y columnas de gases y vapor más intensas.

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Entre los peligros identificados se encuentran la caída de piroclastos, flujos y ondas de choque, lahares, proyectiles balísticos y exposición a gases tóxicos.

La Resolución 338 del 4 de agosto de 2026 dispuso la restricción tras el aumento de la actividad volcánica reportado por el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC/X
La Resolución 338 del 4 de agosto de 2026 dispuso la restricción tras el aumento de la actividad volcánica reportado por el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC/X

Medidas de control y monitoreo durante el cierre

Durante el periodo de restricción, Parques Nacionales continuará con las labores de control y monitoreo autorizadas en coordinación con las autoridades indígenas de los resguardos de Puracé Kokonuko y Paletará. Solo las entidades técnicas y operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres podrán ingresar a los sectores restringidos para realizar acciones de seguimiento y respuesta.

La resolución especifica que el cierre no aplica a las vías nacionales Popayán–La Plata ni Popayán–Paletará–Isnos (Huila), que atraviesan el área protegida y permanecen abiertas para el tránsito regular.

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La medida permanecerá vigente mientras los factores de riesgo persistan y será evaluada periódicamente con base en los informes técnicos y boletines del Servicio Geológico Colombiano y demás autoridades competentes. Parques Nacionales exhorta a visitantes y comunidades a respetar el cierre temporal, absteniéndose de ingresar a los sectores restringidos hasta que se emita una nueva disposición.

Estado actual del volcán Puracé

El informe emitido por el Servicio Geológico Colombiano señala que se mantiene un predominio del registro sísmico asociado a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos, principalmente tremor continuo y eventos de largo periodo localizados bajo el cráter a profundidades menores a un kilómetro. La sismicidad por fracturamiento de roca sigue en niveles muy bajos, tanto en magnitud como en número de eventos, localizándose entre uno y dos kilómetros por debajo del cráter.

La alerta amarilla en el volcán Puracé implica monitoreo constante ante emisiones de ceniza, sismos y otros cambios volcánicos detectados por el SGC - crédito X
La Resolución 338 del 4 de agosto de 2026 dispuso la restricción tras el aumento de la actividad volcánica reportado por el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC/X

El monitoreo de gases indica valores elevados de flujo de dióxido de azufre (SO₂), superiores al promedio histórico, y un aumento sostenido en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo. El registro satelital muestra también dispersión significativa de dióxido de azufre hacia el noroccidente del volcán.

En cuanto a la actividad superficial, desde el 9 de agosto y hasta la tarde del 10 de agosto se han detectado cinco emisiones de ceniza, alcanzando una altura máxima de 700 metros. Algunas de estas emisiones fueron observadas por habitantes de las veredas Cristales y Alto Anambío, en el municipio de Puracé.

Instrumentalmente, los valores registrados en los últimos días son los más altos de la serie histórica del volcán, superando ampliamente las líneas base de comportamiento y evidenciando una alteración relevante en su dinámica interna. El volcán permanece en estado de alerta naranja, situación que implica una vigilancia estrecha y la posibilidad de que, aunque puedan presentarse disminuciones temporales en la actividad, no se considera aún un retorno a la estabilidad.

Recomendaciones y advertencias

El Servicio Geológico Colombiano aclaró que el reciente sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, no guarda relación con la actividad del volcán Puracé ni provocó cambios adicionales en su comportamiento. Sin embargo, mientras persista la alerta naranja, se recomienda a la comunidad no acercarse a las zonas de cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que pueden producirse emisiones de ceniza o gases de manera repentina, poniendo en riesgo la vida de las personas.

La última expulsión de ceniza del volcán Puracé alcanzó 800 metros y fue visible en Puracé y Coconuco, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito X
El monitoreo del volcán Puracé detectó niveles elevados de dióxido de azufre y dióxido de carbono, además de cinco emisiones de ceniza con columnas de hasta 700 metros - crédito SGC/ X

Las autoridades instan a la comunidad a mantenerse informada a través de los boletines diarios del Servicio Geológico Colombiano y a seguir estrictamente las instrucciones de Parques Nacionales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las autoridades locales y departamentales.

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