Por lo menos el 15 % de los colegios de Colombia no están listos para la presencialidad

Regreso a las clases en alternancia en colegios privados de Bogotá. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera.

Si bien el Ministerio de Educación señala que el regreso a clases para los colegios colombianos debe darse a partir del 15 de julio, lo cierto es que ya hay instituciones retomando labores. Es el caso de varios municipios de Antioquia como Tarazá, Itagüí y Rionegro, donde las aulas se convirtieron nuevamente en escenarios vivaces, llenos y prestos para el aprendizaje. Sin embargo, son muchas las instituciones que todavía no están listas para hacer lo propio.

Así lo reconoció esta tarde la propia cartera, señalando por medio de un informe que, “alrededor de un 15 por ciento de las instituciones requieren en estas semanas terminar los mejoramientos. Por su parte, el 85 por ciento de las sedes educativas ya se encuentra en condiciones” advirtieron, agregando que ese margen restante necesita ponerse al día con adecuaciones referentes al correcto flujo de agua potable, como lo habían advertido voceros de Fecode hace dos semanas.

“Aquí no se han realizado las adecuaciones, no se han implementado esos protocolos de bioseguridad como lo establecen el Gobierno nacional, el Ministerio de Salud y cada una de las entidades que son las responsables de las mismas. Aquí no están esos elementos que se requieren, no hay ni siquiera elementos tan importantes como agua. Más del 25 por ciento de las sedes no tienen este servicio tan importante para el lavado de manos y la desinfección”, dijo en su momento Nelson Alarcón, vocero de dicha federación.

En ese sentido, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, señaló que el margen puede variar dependiendo de la región y de la vacunación de los maestros que, a nivel nacional debería llegar al 70 por ciento de los mismos para la fecha límite estipulada por el propio ministerio.

Dicho esto, la funcionaria ejemplificó que, “tenemos regiones como Antioquia, donde más del 80 por ciento de las instituciones van a iniciar ese proceso de presencialidad esta semana”. De hecho, ese departamento también reporta unos niveles de vacunación de maestros del 90 por ciento, ubicándose como uno de los más avanzados en toda la iniciativa de regreso a las aulas propuesta por la resolución 777 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Por ciudades, los balances se pueden observar de la siguiente manera:

Bogotá

A partir de este martes finalizan las vacaciones del sector educativo en la capital. A través de eventos virtuales, la alcaldía ha promovido encuentros previos al retorno a las clases, que se darán entre el 6 y el 7, con el fin de preparar el reencuentro.

Este 6 de julio deben regresar los profesores y el próximo 8 de julio los estudiantes a clases virtuales. Se espera que las clases presenciales inicien el 15 de julio cuando todos los profesores completen su esquema de vacunación. Por lo tanto, quedan unos días más de trabajo en casa.

Los maestros de la Asociación Distrital de Educadores guardan molestias con el retorno presencial, pues afirman que la infraestructura no es adecuada y mientras los menores no estén vacunados no habrá garantías de bioseguridad, según el diario El Espectador.

Medellín

Los colegios de Antioquia terminarán las vacaciones este 6 de julio y retomarán las clases en modelo de alternancia, debido a que aún no hay acuerdo para el retorno a las clases presenciales.

Se espera que los estudiantes y maestros regresen a las aulas el 12 de julio, como lo establece la resolución del Ministerio de Educación, y así lograr además la vacunación de los más de 25.000 profesores del departamento.

Risaralda

En el departamento de Risaralda se suspendió el regreso a clases hasta el próximo 12 de julio, con el fin de verificar en los próximos días los protocolos y condiciones institucionales, para que a esa fecha puedan encontrarse nuevamente profesores y estudiantes en las aulas.

Sin embargo, una de las razones se debe a la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo por encima del 95 %, razón por la que en el municipio de Dosquebradas solicitaron suspender el inicio de la presencialidad.

Se espera que se pueda controlar la situación y a partir del 12 de julio todos los estudiantes del departamento puedan retornar a los colegios.

Bucaramanga

La capital de Santander también debió posponer el retorno a clases presenciales que estaba acordado para este 6 de julio, pero el pasado viernes el alcalde Juan Carlos Cárdenas informó que la nueva fecha sería el 21 de julio.

“Reprogramamos el regreso a las aulas de clase para los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad, tras recomendación del equipo de salud. Iniciaremos el próximo 21 de julio. Esperamos completar la vacunación de los docentes, disminuir la tasa de contagio y volver sin contratiempos”, afirmó el mandatario.

Cúcuta

En la capital de Norte de Santander se definió el regreso a clases presenciales para el 21 de julio, sin embargo, a partir de este 6 de julio los docentes y personal administrativo deberá retomar sus labores.

Jessica Dayana Ramírez, secretaria de Educación de Cúcuta manifestó que, “la decisión de no enviar al estudiante a la presencialidad será libre de cada familia. Por ningún motivo los estudiantes que decidan no volver van a dejar de recibir su estudio. Eso implica la flexibilización pedagógica pero por ningún motivo dejar de prestar el servicio educativo”, citó el diario La Opinión.

Pese a los protocolos de bioseguridad, las autoridades cucuteñas también han condicionado el regreso a clases presenciales según la situación epidemiológica de la ciudad.

Barranquilla

En la capital del Atlántico las autoridades definieron el regreso a clases presenciales para el 19 de julio, para lo cual la alcaldía ha invertido más de 2.100 millones, según el diario El Tiempo, en la adecuación de instituciones.

Sin embargo, el anuncio del regreso a clases, como en las demás ciudades, ha despertado indignación de maestros, pues los sindicatos aseguran que al menos 50 instituciones tienen malas condiciones y no podrían brindar garantías para el regreso a clases.

Cali

Según José Darwin Lewis, secretario de Educación de Cali, las 92 instituciones de la ciudad están preparadas para el regreso presencial, el cual está programado para el 26 de julio, cuando los 162.000 niños, niñas y adolescentes regresen a las aulas.

“La escuela es vital para reactivar la sociedad y todo el componente económico y social de Cali”, afirmó Lewis al diario El País. La ciudad ya ha adelantado pilotos de presencialidad que las autoridades han calificado como positivo.

