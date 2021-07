Shaira reveló que personas inescrupulosas intentaron sabotear sus plataformas digitales

Tomada de Instagram @shaira_oficial

Shaira es una joven cantante, promesa de la música popular, que saltó a la fama en 2011 cuando resultó ganadora del reality musical ‘Factor XS’ en su versión infantil. En ese año, su versatilidad a la hora de salir al escenario se robó el corazón de los televidentes, además de forjar un camino en la industria musical, que desde muy pequeña viene construyendo.

Este martes, la artista concedió una entrevista al programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1, donde contó varios detalles de su vida profesional y el intento de sabotaje del que fue víctima en sus plataformas digitales de música y redes sociales.

“Si tuve un problemita con mis plataformas, con mi canal de YouTube pero se pudo solucionar afortunadamente, ahí estuvimos encima con mi equipo de trabajo, algunas canciones si lograron bajarlas de mis plataformas digitales”, afirmó la celebridad, quien se ve bastante cambiada desde que se dio a conocer en el reality.

Asimismo, señaló que ya se encuentra más al pendiente de lo que ocurrió para no volver a repetir la misma situación, trabajando con una nueva agregadora que se va a encargar exclusivamente de esa parte. También confesó que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto musical.

“Covers de diferentes artistas que en mi corta vida los he admirado, por ejemplo, Ricardo Montaner, Armando Manzanero, La Oreja de Van Gogh, Laura Pausini, un poco de las agrupaciones de banda norteña y grabar a mi manera, versiones hechas con mi estilo”, mencionó la joven cantante.

Sin embargo, la joven artista también señaló que ha sido víctima de críticas en las redes sociales y le respondió a aquellos que la acusan de simplemente hacer covers y no grabar sus propias canciones.

“Mucha gente si pregunta que cuándo voy a lanzar mis propias canciones y bueno, es algo respetable que lo pregunten, pero igual yo siento que estos covers son para dar un nuevo aire, para demostrar que mi voz puede estar en muchas facetas y acomodarme a nuevos estilos”, aclaró durante la entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’.

Shaira, quien recientemente declaró en entrevista con ‘Superlike’ sentirse atraída por hombres mayores, dio algunos avances de cómo se encuentra su corazón.

“Está perfecto el corazón (risas), yo estoy tranquila, incluso estoy disfrutando mucho esta etapa, este momento porque siento que es mi mejor momento y estoy aprovechando todo lo que está sucediendo en mi carrera, todo este renacer en mí, estoy sola pero feliz”, puntualizó.

Además, agregó que los momentos hay que disfrutarlos así como las oportunidades que se presentan en la vida, por lo que se encuentra totalmente concentrada en su trabajo, feliz y sintiendo que esto es lo que en verdad la llena, más que cualquier otra cosa.

“Es muy extremo decir no nací para amar porque todavía estoy muy pequeña y siento que me faltan muchas personas por conocer y que puedan llegar a mi vida, algunos se irán, otros llegarán, otros se quedarán y no me preocupo por eso, igual estoy joven y bella quizás, pero joven”, finalizó diciendo para el programa ‘Lo Sé Todo’.

Shaira es una joven que vive en constante actividad a través de sus redes sociales, pues la belleza y el talento de esta joven no pasan desapercibidos entre sus seguidores. En Instagram cuenta con más de un millón de fanáticos y allí realiza publicaciones de sus proyectos musicales.

