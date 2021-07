Endry Cardeño confesó que votó por Mario Espitia en ‘Masterchef’ para evitar problemas

Original con imágenes tomadas de Instagram @endrystar y @espitiamario

La edición 2021 del reality de cocineros del Canal RCN ‘Masterchef’ Celebrity presentado por Claudia Bahamón y que cuenta como jurados a los reconocidos chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, ha dado de qué hablar durante su transmisión los fines de semana, pues los televidentes han empezado a notar diferentes roces entre los participantes.

Pese a que el programa ha resultado todo un éxito, también ha comenzado a ser blanco de críticas pues en redes sociales se compara la cocina de los famosos con el programa ‘Protagonistas de Novela’, ya que los integrantes han mostrado problemas entre ellos. Sin embargo, la presentadora del reality dejó claro en la transmisión del domingo que ‘este no es un programa donde se califica la convivencia sino la capacidad de cocinar buenos platos’.

Estos conflictos comenzaron a salir a la luz desde hace algunos días, cuando la exMiss Universo venezolana y actriz Alicia Machado reveló que se sentía incómoda porque muchos de sus compañeros no la escogían para integrar sus equipos, pero tomó mayor relevancia en el capítulo 20, cuando se vieron intrigas, tensiones, eliminación y peleas, como la de Liss Pereira y Carla Giraldo.

Sin embargo, no todo para ahí, pues en esta oportunidad los encargados de tomar la decisión de eliminar a uno de los tres sentenciados fueron los mismos participantes, quienes por mayoría de votos decidieron sacar al actor Mario Espitia, quien tuvo siete votos en contra.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Endry envió un duro cuestionamiento al humorista Hassam, porque según ella, el trino del hombre desprestigiaba el trabajo de sus compañeros en la cocina.

Tomado de Twitter @endrystar

“Estoy muy indignada con el tweet de @oficialHASSAM!!! No por mí, sino por mis compañeros que si cocinan y mucho! Y han mamado sol, agua, quemadas... como seguro también le tocó a él!!!”, citaba el tweet de la actriz.

Después de haber hecho su publicación, una seguidora suya le cuestionó que los indignados son los televidentes, pues consideran que el actor siempre se comportó muy bien con ella y fue una excelente persona, mientras que la modelo paisa Catalina Maya ha sido odiosa y prefirió dejarla en competencia.

Tomada de Twitter @endrystar

Endry Cardeño, inmediatamente respondió a su seguidora, a través de su cuenta de oficial de Twitter que no se arrepiente de haber votado en contra del reconocido actor, ya que lo hizo para “evitarse problemas”.

“En su momento le pedí perdón. Sin embargo, él ya estaba afuera cuando entregué mi voto. Lo lamentaré toda mi vida, pero lo hice para evitarme problemas y de eso si no me voy a arrepentir”, precisó.

<b>¿'Masterchef’ es libreteado?</b>

En entrevista con Pulzo, el chef Jorge Raushc se refirió a la polémica que ha surgido después de los capítulos de ‘Masterchef’ Celebrity’ este fin de semana respecto a lo que ha venido sucediendo entre las celebridades participantes en los últimos capítulos.

Las relaciones entre los participantes cada vez generan más tensión y las discusiones se vuelven más acaloradas. Con la más reciente salida de Mario Espitia del reality se llegó a decir en las redes sociales que el programa estaría libreteado, algo similar a lo que ocurrió en su momento con ‘Protagonistas de Novela’.

El chef aseguró que no hay libretos y que, aunque hay una estructura de grabación y de funcionamiento del programa, lo que pasa entre los participantes no depende de los productores, “es una competencia, y lo que yo creo que uno debe mostrar en una competencia no es que uno es buena persona, todos son buenas personas, lo que hay mostrar es que uno sabe competir”.

