Inicia el tercer ciclo de pagos de Familias en Acción, que beneficiará a más de dos millones de hogares del país

Este martes 6 de julio, inició el tercer ciclo de pagos del programa Familias en Acción correspondiente al periodo de verificación de febrero–marzo de 2021, que beneficiará 2.116.963 hogares participantes de la iniciativa gubernamental.

De acuerdo con información del Gobierno nacional, este pago se hará de manera gradual y progresiva, e incluye el giro ordinario por concepto de cumplimientos automáticos para los niños menores de seis años (incentivo de salud), así como también los cumplimientos automáticos a niños matriculados en colegios calendario A y B (incentivo de educación).

El subdirector general de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, Pierre Eugenio García Jacquier, informó que asimismo este ciclo incluye el incremento de 2,11 % en los valores de salud y educación, según lo establecido por el DANE para este 2021.

“También tendremos una excepción a la regla de acumulación en todo el país, por lo que no se aplicará la suspensión por no cobro. Las familias tendrán acumulado los incentivos no cobrados desde el ciclo 6 de 2020. La inversión asciende a 333.259 millones de pesos”, explicó.