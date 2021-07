Falleció el técnico Rubén Israel, quien dirigió a Millonarios y Santa Fe

El técnico uruguayo, Ruben Israel, dirigiendo un partido con Millonarios (2016). Foto: Colprensa.

El mundo del fútbol amanece de luto. En la noche de este lunes 5 de julio se confirmó el fallecimiento del entrenador uruguayo, Rubén Israel, a los 65 años de edad. La noticia se conoció por medio de la familia, quien publicó un mensaje a través de las redes sociales del estratega ‘Charrúa’.

“Descansa ya mi luchador, mi guerrero. Gracias a los que confiaron en él para permitirle desarrollar su gran Pasión ,dirigentes, jugadores, hinchadas. El dolor es inmenso gracias por acompañarnos!”, se escribió en su cuenta de Twitter en la madrugada del martes.

Anuncio sobre la muerte de Rubén Israel. Pantallazo.

De momento se desconocen las causas del deceso, sin embargo, sí se sabía que el técnico uruguayo padecía de algunos problemas de salud desde hace varios años, por lo que se había alejado de los banquillos en el último tiempo. Su última experiencia como entrenador había sido en diciembre del 2017, cuando iba a dirigir al club Alajuelense de Costa Rica; sin embargo, dicha posibilidad nunca se pudo concretar precisamente por sus afecciones.

En una entrevista brindada el pasado 7 de octubre del 2020 al portal digital, El Gráfico, de El Salvador, Israel manifestó que ya se encontraba recuperado de sus quebrantos de salud y que estaba listo para emprender un nuevo desafío en la dirección técnica:

“Hace dos años y medio me tuve que atender ese problema de salud. Estuve dedicado a eso por tres meses para que no se complicara. Gracias al señor que me operé y luego fui dado de alta, para trabajar, pero no quise hacerlo en ese momento, porque quise estar con mi familia. Pero esta complicación de salud es historia hace mucho rato. Lo que me queda ahora es volver a trabajar”, aseveró en su momento.

LA CARRERA DE ISRAEL:

Israel nació el 8 de diciembre de 1955 en Montevideo, capital de Uruguay, e inició su aventura como director técnico en 1995, al mando del club Sportivo Cerrito. Durante los próximos nueve años, se mantendría dirigiendo a diversas instituciones en su país: Rentistas, Progreso, Miramar Misiones y Rampla Juniors serían algunos de los equipos donde estuvo.

A partir del 2007, dio el salto al fútbol del extranjero. Primero estuvo dos años en Libertad de Paraguay (2007-08), y luego llegaría a las arcas de Independiente Santa Fe, donde sería confirmado a finales de mayo del 2009. No obstante, su estancia en el conjunto ‘Cardenal’ duraría muy poco, pues, apenas un mes después, el 29 de junio, renunció a su cargo tras él mismo confirmar que sufrió amenazas de muerte si no incluía al defensor, Francisco Nájera, en la plantilla.

“Que yo estaba tratando, inclusive, de traer a otro zaguero para favorecerme y dejar ir a Nájera, si esto no acontecía me iban a limpiar a mí y a mi familia. [...] El hombre claramente me dijo ‘yo hago mandados, simplemente le aclaro que si Nájera no está en el plantel lo vamos a limpiar a usted y a su familia’”, declaró entonces.

Rubén Israel dejó solo el banco de Santa Fe, tras su renuncia ante amenazas de muerte que le hicieron a su celular. Foto: (Colprensa-Luis Noriega).

Posteriormente, luego de algunas experiencias más en el continente, el ‘Charrúa’ sería oficializado en 2015 como nuevo estratega de Millonarios, en reemplazo de Ricardo Lunari. Con los ‘Embajadores’ llegaría hasta los cuartos de final del Torneo Apertura 2016, donde sería eliminado por el Junior de Barranquilla en penales. En agosto del 2016 sería anunciada su salida a raíz de los flojos resultados del equipo en el inicio del segundo semestre del campeonato.

Una de las personalidades que se pronunció en las plataformas digitales fue el extremo colombiano, Harold Santiago Mosquera, quien debutó en el profesionalismo cuando Israel era el técnico de Millonarios: “Gracias por confiar en mí y por abrirme la puerta para empezar mi carrera en el club de mis amores, mucha fuerza para toda la familia. ‘Profe’ Rubén Israel vuela alto”.

Mensaje de Santiago Mosquera en su cuenta de Twitter por el fallecimiento de Rubén Israel. Pantallazo.

La mayoría de los logros de Israel fueron en el fútbol paraguayo, al mando de Libertad. Allí cosechó cinco títulos de liga: 2007-I, 2007-II, 2008-I, 2008-II y 2012-II; y una Copa Bicentenario (2013), Además, obtuvo la Copa EuroAmericana con el Barcelona de Ecuador (2015).

