Claudia López se reunió con manifestantes de primera línea en Bogotá

Alcaldesa de Bogotá Claudia López. foto: Colprensa

En una reunión privada, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sostuvo un encuentro con manifestantes de primera línea de la ciudad, durante el pasado sábado, al parecer en el Palacio Liévano, como una forma de establecer diálogos con los miembros de esos grupos de la protesta.

La alcaldesa confirmó el encuentro, con un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que afirmó que los jóvenes habían dialogado días antes con el padre Francisco de Roux e Ingrid Betancourt, quienes le pidieron a López conversar con ellos.

“Los jóvenes que asistieron el sábado dejaron claro que no venían en representación de ningún grupo en particular y que no tenían capacidad de pactar o acordar nada. Simplemente querían que escucháramos algunas de sus preocupaciones, propuestas y reclamos. Así lo hicimos”, aclaró la alcaldesa López.

Sin embargo, la mandataria no dio más detalles de la reunión que habría desembocado unos encuentros que desde hace varios días iniciaron el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt que como parte de su visita al país se ofreció para aportar a las soluciones de la crisis social.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez confirmó que él también hizo parte de la reunión y que los jóvenes manifestantes sí hacían parte de la primera línea de varias localidades de la ciudad, aunque no asistieron en calidad de representantes de esos grupos.

“Se acordó que se trataba de un encuentro, no con vocerías oficiales, sino con participantes de distintas organizaciones que querían plantearnos sus preocupaciones y que buscaban, ante todo, tener un espacio para la construcción de confianza en torno al diálogo”, afirmó Gómez.

Este encuentro se dio, entonces, dos días después de una reunión que la Alcaldía propuso en el Archivo Distrital con voceros de las primeras líneas por localidades, pero en el que los jóvenes se sintieron molestos por la ausencia de la mandataria de la capital, que decidió no asistir por las garantías que podía tener en el espacio.

Este nuevo encuentro del sábado, según el secretario Gómez y la alcaldesa López, aporta al proceso que realizan desde hace 5 semanas con la iglesia católica y la ONU, para llegar a unos diálogos con los manifestantes.

“Acordamos que ellos trabajarían nuevamente en su espacio autónomo con Naciones Unidas, con la Iglesia Católica, ahondando en la confianza y en poder encontrar un camino a través del diálogo y que cuando estuvieran listos podríamos tener un segundo encuentro”, afirmó el secretario de Gobierno.

“Fue una reunión amable y con mucha franqueza las partes expresaron sus posiciones”, agregó el secretario, quien afirmó que no se acordó una fecha o una segunda reunión, sino que se espera que haya disposición para acordar un nuevo encuentro.

Según Gómez, desde hace cinco semanas la Secretaría de Gobierno y otras organizaciones brindan asesoría a las primeras líneas para que puedan plantear sus peticiones, articular con las de otras localidades, formación en técnicas de diálogo y planteamiento de proyectos para poder avanzar en una concertación con las autoridades distritales.

Esta nueva reunión fue sumamente privada para muchos funcionarios. De acuerdo con la Revista Semana, fuentes de la Alcaldía indicaron que algunos de los jóvenes asistieron encapuchados a la reunión, aunque no se ha confirmado oficialmente esa información.

Sin embargo, en el encuentro del secretario con los miembros de la primera línea el jueves anterior, una de las condiciones de los manifestantes fue poder mantener el rostro cubierto y no revelar su identidad, como una medida de seguridad de ellos ante posibles retaliaciones de la fuerza pública.

Tanto Francisco de Roux como Ingrid Betancourt han solicitado en las últimas semanas que no se estigmatice a los jóvenes que protestan. “No podemos banalizar la violencia ni tampoco podemos caer en el error de decir que un joven pobre en Colombia es un delincuente, que un joven pobre que protesta es un terrorista o que es un vándalo o un hampón”, afirmó recientemente a la emisora Blu Radio.

