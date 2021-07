Cristina Hurtado reveló por qué no se había operado para no tener más hijos

El pasado jueves 10 de junio, la presentadora de ‘Guerreros’, Cristina Hurtado, estrenó su canal de YouTube con un video que pocos de sus seguidores esperarían ver y el que quizás sería uno de los más vistos de su plataforma con uno de los momentos más conmovedores después de 15 años. En este, anunció que sería madre nuevamente, noticia que sorprendió a su esposo José Narváez, hijos y al resto de su familia.

Desde el momento del anuncio, Hurtado ha estado muy activa en redes sociales, manteniendo al tanto del avance de su embarazo a todos sus seguidores. Esta vez, la presentadora decidió activar la casilla de ‘Preguntas y Respuestas’ para despejar cualquier duda de su actual estado.

Una de las preguntas fue sobre la sintomatología que ha presentado en su proceso, que al parecer ha sido muy tranquilo hasta el momento.

“Mareos no me han dado, tampoco se me ha bajado la presión ni algunas cositas que me daba como en los otros embarazos. Lo único que me ha dado es como náuseas y un vomitico ahí al principio”, detalló Hurtado.

Asimismo, aprovecharon para salir de dudas y preguntarle si el bebé en camino había sido planeado, pues le cuestionaron el por qué no se había desconectado.

“No, de hecho ni siquiera estábamos buscando bebé, te lo juro. Este bebé llegó de una manera sorpresiva, fue un regalo que nos mandó Dios, así lo aceptamos. Nos sorprendió a todos. Cuando yo quedé embarazada de Juanjo yo solo tenía 22 años, entonces fíjate, estaba supremamente joven. No valía la pena en ese momento operarme porque de pronto en un futuro queríamos agrandar la familia”, expresó la modelo colombiana.

Respecto a cómo se preparan para la llegada del tercer hombre, la presentadora manifestó que estaban esperando conocer el sexo del bebé para empezar con todos los preparativos.

“La verdad queríamos saber primero qué era; si niño o niña para poder comenzar a comprarle las cositas, la cuna, pensar en el cuarto, comprarle ropita y en fin”, sostuvo.

Cristina Hurtado reveló por qué no se había operado para no tener más hijos

Hace unos días la familia Narváez Hurtado, por medio de un video, dio a conocer que a la familia llegaría otro varón. En el video se puede apreciar al padre del bebé que viene en camino bastante nervioso y a los hermanos, Daniel y Juan José, ansiosos por conocer si lo que espera su mamá es un niño o una niña.

“A ver si es mi princesa o es otro principito, yo estoy feliz, estoy muy emocionado, no sé si tengo frío o son nervios. Yo no sé, todos sospechamos que es niña, lo cual no quiere decir que yo quiera niña, sospecho que es niña, si es un niño voy a ser muy feliz y de hecho creo que voy a estar más tranquilo porque es un terreno que ya conozco”, puntualizó Narváez.

Mientras se acercaba el momento, Cristina recordó cómo se enteró del sexo de sus dos primeros hijos, allí mencionó que con Daniel, su hijo mayor, fue en la tercera o cuarta ecografía que se dejó ver y el médico de una vez le dijo que sería un niño; con Juan José, sostuvo que su esposo comenzó a decir que era un niño porque se movía demasiado y el proceso fue igual, en uno de los exámenes de rutina le anunciaron que sería otro hombrecito.

Al evento asistieron familiares de la pareja y algunos compañeros de trabajo con quienes han compartido set en algún momento de su vida profesional. Mucho se ha hablado en su canal de YouTube, plataforma donde Hurtado mostró cómo recibieron la noticia sus hijos y sus familiares más cercanos, en donde la mayoría eran partidarios del ‘Team Niña’ como ha mencionado en repetidas ocasiones Cristina.

Llegó el momento más esperado de la reunión, el anunció oficial. Al reventar los globos, el papel picado del interior fue de color azul, lo que indicaba que a la familia llegaría un nuevo hombre, haciendo de Cristina la reina de la casa.

“Les voy a decir otra cosa, cuando hablamos ‘vamos a tener otro hijo’ yo dije como ‘que sea otro niño’ porque yo dije ‘José es el típico hombre que da sólo niños’ no lo podemos creer”, relató Cristina.

